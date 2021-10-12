為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    被徐巧芯酸是「黑糖叔叔」 陳嘉行正面回擊

    徐巧芯譏諷陳嘉行是「黑糖叔叔」，陳嘉行也正面回應徐巧芯。（資料照、圖取自陳嘉行臉書；本報合成）

    徐巧芯譏諷陳嘉行是「黑糖叔叔」，陳嘉行也正面回應徐巧芯。（資料照、圖取自陳嘉行臉書；本報合成）

    2021/10/12 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕向來愛在網路上針砭時事的焦糖哥哥陳嘉行，近來與北市國民黨籍議員徐巧芯隔空交火，徐巧芯更譏諷他是「黑糖叔叔」。對此，陳嘉行也正面回應徐巧芯。

    陳嘉行今日在臉書發文，直接喊話徐巧芯，「我是不會對妳的外表、性別跟年紀做任何攻擊，所以當妳只能用焦糖叔叔、黑糖哥哥、塔X班、綠營側翼來回應我們這些台北市民對妳的質疑時，妳就不證自明自己理虧了。」

    陳嘉行質疑，教育委員會今天排定三大議程，但徐巧芯簽到後就離開，還在臉書直播打卡出現在Tvbs大樓外，炫富她剛到貨的iPhone 13，「我真心希望妳沒有low到領老百姓納稅錢，卻連台北市議員的工作都懶得做」。

    陳嘉行更怒轟徐巧芯，「信義區很藍，就算妳比韓國瑜還能睡一路睡到2022妳還是能選上，但妳愛說謊的行為，我身為台北市民還是有義務讓大家知道」。

    對此，徐巧芯也在臉書回應，她今天提前離開不是翹班，而她其實早已「請假」，但為了符合議員額數要求，以便議案審查順利進行，因此才簽到出席、參與審查，到了後半部不需要議員額數的報告才離開。

    網友也在貼文下方留言，有網友質疑，「請假還可以簽到，所以是銷假嗎？」、「既然請假還跑去簽到？妳是不詐領出席費啊？」、「要是一般人說：『我已經請假了，今天只是去公司打卡而已』，這種說法一定會被鄉民淦到翻」、「無芯市政」；也有網友笑喊，「您很氣耶，發這麼多篇文狂打焦糖」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傾全黨之力打3Q 趙天麟怒斥：國民黨正集體墮落！
    2021/10/12 19:44

    傾全黨之力打3Q 趙天麟怒斥：國民黨正集體墮落！
    胡，怎麼說》約定四個堅持，一封寫給台灣人民的情書，奈何三在野黨各懷鬼胎！
    2021/10/12 19:21

    胡，怎麼說》約定四個堅持，一封寫給台灣人民的情書，奈何三在野黨各懷鬼胎！

    發現創新的未來 HPE Gen10 Plus智慧伺服器
    收到朱立倫送的iPhone 13了！徐巧芯喜喊：謝謝主席抖內
    2021/10/12 17:09

    收到朱立倫送的iPhone 13了！徐巧芯喜喊：謝謝主席抖內
    朱立倫：國民黨智庫副董事長 由張善政出任
    2021/10/12 15:10

    朱立倫：國民黨智庫副董事長 由張善政出任

    五倍券熱潮 Gogoro 購車最低免三萬
    刪Q倒數 獸醫師盼留下好立委
    2021/10/12 05:30

    刪Q倒數 獸醫師盼留下好立委
    第九類身分預約BNT疫苗挨轟雙標、說謊 徐巧芯解釋了
    2021/10/11 16:26

    第九類身分預約BNT疫苗挨轟雙標、說謊 徐巧芯解釋了
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播