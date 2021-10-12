被徐巧芯酸是「黑糖叔叔」 陳嘉行正面回擊

徐巧芯譏諷陳嘉行是「黑糖叔叔」，陳嘉行也正面回應徐巧芯。（資料照、圖取自陳嘉行臉書；本報合成）

2021/10/12 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕向來愛在網路上針砭時事的焦糖哥哥陳嘉行，近來與北市國民黨籍議員徐巧芯隔空交火，徐巧芯更譏諷他是「黑糖叔叔」。對此，陳嘉行也正面回應徐巧芯。

陳嘉行今日在臉書發文，直接喊話徐巧芯，「我是不會對妳的外表、性別跟年紀做任何攻擊，所以當妳只能用焦糖叔叔、黑糖哥哥、塔X班、綠營側翼來回應我們這些台北市民對妳的質疑時，妳就不證自明自己理虧了。」

陳嘉行質疑，教育委員會今天排定三大議程，但徐巧芯簽到後就離開，還在臉書直播打卡出現在Tvbs大樓外，炫富她剛到貨的iPhone 13，「我真心希望妳沒有low到領老百姓納稅錢，卻連台北市議員的工作都懶得做」。

陳嘉行更怒轟徐巧芯，「信義區很藍，就算妳比韓國瑜還能睡一路睡到2022妳還是能選上，但妳愛說謊的行為，我身為台北市民還是有義務讓大家知道」。

對此，徐巧芯也在臉書回應，她今天提前離開不是翹班，而她其實早已「請假」，但為了符合議員額數要求，以便議案審查順利進行，因此才簽到出席、參與審查，到了後半部不需要議員額數的報告才離開。

網友也在貼文下方留言，有網友質疑，「請假還可以簽到，所以是銷假嗎？」、「既然請假還跑去簽到？妳是不詐領出席費啊？」、「要是一般人說：『我已經請假了，今天只是去公司打卡而已』，這種說法一定會被鄉民淦到翻」、「無芯市政」；也有網友笑喊，「您很氣耶，發這麼多篇文狂打焦糖」。

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