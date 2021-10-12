哈佛北京學院不再！明年改「哈佛台北學院」60人來台學中文

圖為台灣大學。（資料照）

2021/10/12 17:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕中美關係生變後，也衝擊教育，哈佛大學往年推動「哈佛北京學院」暑期中文班，年年派學生赴中交流，如今哈佛改與台灣合作，由哈佛與台大簽約，成立「哈佛台北學院」，預計2022年暑假啟動，將有60名學員來台參訪、學習中文，帶動台灣華語教育輸出能量，提升國際視野。

根據哈佛大學學生刊物《克里姆森報》（The Harvard Crimson）7日獨家報導，原先與中國合作，設置「哈佛北京學院」，舉辦每年暑期中文班，吸引哈佛、耶魯等名校學生，赴中國北京參加為期9週密集課程，但該計畫近年因中國態度不友善而生變，該書院決定轉往台灣發展。

《克里姆森報》報導，該項目主任劉力嘉（Jennifer Liu）指出，除了中方態度不友善，還沒有容納所有計劃學生的教室與宿舍，要求美方把學生拆開分批，研判此可能是中美政治態度微妙轉變的產物，因此計畫轉向台灣，與台灣大學合作，並預計2022年啟動，更名為「哈佛台北學院」，並說台北將現代與傳統有趣結合，也是練習中文的好地方。

台大表示，自2019年台大與哈佛就開始洽談，送學生來學華語的合作，原2020年實施，但因疫情延至2022年暑假再啟動，目前預計送60名學員來台大修讀為期8週的中文課程，並搭配參訪景點如九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等名勝景觀，文化活動包括書法、象棋、剪紙、包餃子等，希望在台大自由學術氛圍中，為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時在與本地學生的課外互動，也可以提升台大生國際視野。

台灣師範大學華語系主任蔡雅勳說，兩岸華語教育皆優，但中美關係良好時，對方是「大象」，80年代中美雙方直接校對校合作，漸漸台灣收不到美國華語生，如今中美關係不同以往，孔子學院也被國外質疑等，再加上最關鍵是2019年底「台美教育倡議」正式啟動，台灣華語教育總算能跟美國名校正式簽約合作，相信台灣自由環境也能帶給華語生優良質量。

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