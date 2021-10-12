黑幫圍標核電廠工程 士檢起訴天道盟大哥、台電主管共11人

天道盟同心會金山分會長「村哥」郭簡村，涉從2016年起邀集廠商以借牌、「搓圓仔湯」等方式，圍標核一、二廠逾億元工程。（資料照）

2021/10/12 16:58

〔記者溫于德／台北報導〕天道盟同心會金山分會長「村哥」郭簡村，2016年起邀集廠商以借牌、「搓圓仔湯」等方式，圍標核一、核二廠逾億元工程，郭另懷疑許姓業者操弄廠商參與競標，還設「鴻門宴」砍殺許男。經士林地檢署檢察官許恭仁、劉東昀偵辦，依違反政府採購法等多罪起訴郭等10人，並具體對郭求刑8年；至於台電總部核能技術處廠房佈置組主管賈儒龍則被查出收賄，被依貪污罪起訴，也遭具體求刑10年以上。

起訴指出，郭開設營造公司，覬覦北海岸兩間核電廠的工程採購利益，與同樣開營造公司的張煌懋等4人組成圍標集團，由郭負責分配圍標或指定陪標廠商，以撥出採購案金額的8％至10％，借用符合資格但無意承攬的5家廠商名義輪流得標承作。

郭若遇到廠商拒絕理會而競標，除提供金錢誘利益誘使不要投標外，還會在投標截止日於核一、二廠門口守候，阻擋廠商入場投標；總計自2016年起至2019年，郭男共獲16項工程，標案總金額1億9479萬多元。

此外，郭2017年投標邊坡救災工程時，因許姓土木包商私下操弄其他廠商參與競標，導致自己損失150萬元搓圓仔湯費，2019年3月26日假借討論工程款，約許到新北市三芝一間餐廳恐嚇百萬元遭拒，竟唆使在外埋伏小弟持刀棍砍殺許，導致許大腿重傷送醫。

士檢還查出，具公職身分的賈儒龍，於2011年至2020年間，負責經辦核一廠修繕、補強等小額工程，以及核一、二廠放射性廢棄物貯存設備及土石流調查評估等採購案時，不滿意廠商報價過低，退回估價單同時要求提高價金，先後向張等人收取賄賂共77萬多元。

士檢認定，郭、張等10人分別違反政府採購法中詐術投標、借用他人名義或證件投標等罪，以及貪污治罪條例中對公務員職務行賄交付賄賂罪、刑法教唆殺人與殺人罪；賈則涉犯貪污治罪條例中公務員違背職務行為收賄賂罪。

士檢強調，經偵辦本案發現核電廠採購嚴重影響公共安全，且核電廠除役的後續工程可能引起不法勢力覬覦，因此已於今年4月20日透過政風聯繫中心與核一廠等單位，就法規面及實務面問題進行意見交流，並加強雙方聯繫與合作，期盼提升採購效率並杜絕違法，以維護採購程序公平公正與民眾用電安全

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