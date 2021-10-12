陳歐珀跨黨派臨時提案院會通過 籲高鐵宜蘭站址早日定案

立委陳歐珀等人今天在院會臨時提案建請行政院儘速審慎以對，正視宜蘭多數民意，並依照專業評估早日完成高鐵選址。（民進黨立委陳歐珀國會辦公室提供）

2021/10/12 17:01

〔記者簡惠茹、吳書緯／台北報導〕高鐵延伸宜蘭因宜蘭站址設置爭議，近日受到各方關注，民進黨立委陳歐珀今天在立法院院會提出臨時提案，這項重大交通建設中央投資高達約1700億元，不只是攸關宜蘭發展百年大計的關鍵，更關乎未來整個全國鐵道網的構建，籲請行政院儘速審慎以對，正視宜蘭多數民意，並依照專業評估早日完成選址。該提案也獲得跨黨派立委共47人連署和共同提案支持。

陳歐珀在臨時提案中指出，高鐵延伸宜蘭案是為了打造「西部高鐵、東部快鐵」全國鐵道運輸網的重要一環，對全島運輸及民眾活動型態影響鉅大，高鐵設站選址是成敗關鍵，不可不慎，8月19日交通委員會考察中央屬意設站四城的適當性，建請行政院顧及國家長遠發展利益，並正視宜蘭跨黨派的最大理性共識，儘速審慎檢討擬設站於四城的適當性，也能夠去除民眾的疑慮。

提案內容也指出，交通部投入7千多萬元進行設站專業評估，原本多項報告書導出設站宜蘭站屬最優選方案，不料日前態度卻180度大轉彎，擬將高鐵宜蘭端設站於四城，致使地方爆發強烈反彈，根據專業評估意見，設站於四城有高達7項不適理由，包含地勢低窪易淹水、接駁轉乘不易、劃設範圍有瑪璘遺址、西部新市鎮開發錯誤經驗、旅客數量低、與主要景點可及時間較長、需徵收特定農業區等等。

高鐵宜蘭站址遲遲未定案，也引發地方憂心，今早宜蘭縣議會民進黨團也發出聲明表示，為了推動高鐵早日定案儘速動工，同時避免影響其他重大建設推動，特別邀請高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵一同進行討論，針對當前高鐵選址意見進行交流與討論，會中達成「尊重專業評估」、「減少徵用民地」、「降低環評變數」、「縮短施工期程」、「減少共構工程影響」等5點共識下，建請交通部尋覓「宜蘭站以南最合適站址設置高鐵宜蘭站」，以利推動北宜高鐵早日定案、儘速動工。

陳歐珀表示，就高鐵宜蘭站址他一貫秉持「尊重專業，順應民意」，會將地方意見妥善傳達中央並請交通部專業評估後儘早決定高鐵宜蘭站址，讓這項重大交通建設早日順利動工，解決東部交通建設不足的問題。

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