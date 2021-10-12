首波東北季風可能週六報到 氣象局：北部、東部低溫降至20度

氣象局預報中心課長林秉煜說明天氣情況。（圖：氣象局提供）

2021/10/12 16:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕入秋以來首波東北季風最快可能週六報到！中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，週六高壓南下，北部、東半部等迎風面降雨機率較高，週六到下週一北部、東部地區低溫有機會來到20度、21度，空曠地區會更低一點，但強度是否會達到東北季風等級（台北低溫20度以下），後續還要再觀察，但提醒民眾能先準備薄長袖。

林秉煜表示，圓規颱風已逐漸遠離，受到外圍環流影響，今日上半天東半部、屏東雨勢仍明顯，下午過後降雨雖然已逐漸減少，不過東南風跟地形交互作用，接近陸地時對流較強一點，東半部及台東屏東交界處仍持續降雨，預計越晚降雨會越趨緩，氣象局於下午4點30分解除圓規颱風外圍環流豪雨加強作業。

明、後天颱風遠離後，台灣附近風場吹東南風，林秉煜說，外面有水氣持續移入，東半部、北部天氣仍不穩定，有短暫雨發生；中南部則有局部短暫雨。週五水氣整個西移離開台灣後，天氣就會比較穩定，北部、東半部雖會有降雨，但雨勢比較局部且降雨時間短，中南部恢復到午後雷陣雨天氣型態。

週六北邊高壓南下，會有較明顯涼空氣南下影響台灣，林秉煜表示，北部、宜蘭、花蓮會感受到較明顯降溫，中南部、台東則是日夜溫差大，早晚稍涼一點，白天高溫跟近日差異不多。預估週日、下週一北部、宜花高溫約在24、25度間，白天已偏涼許多，低溫接近20度左右。降雨方面，北部、東半部較明顯，尤其是宜蘭降雨時間較長，中南部則要留意午後雷陣雨。

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