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    預算又被暫擱熊好券抽獎恐再延 北市議員砲聲隆隆狂轟柯市府

    台北市議會財政建設委員會今續審墊付案。（記者楊心慧攝）

    台北市議會財政建設委員會今續審墊付案。（記者楊心慧攝）

    2021/10/12 16:44

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」，但台北市議會不滿市府違背預算審查程序，打槍預算墊付案而順延一週，更要求柯市府道歉，台北市議會財政建設委員會今續審墊付案，但因道歉公文不完善，遭議員砲聲隆隆，最終預算再被暫擱，由於墊付案未過，抽獎恐再順延，財建委員會更做出決議，市府下週一前必須重新道歉，並向議會說清楚預算內容。

    議員林瑞圖不滿市府道歉公文寫的內容，認為根本就沒反省，暗指議會逼北市府道歉，但明明就是市府程序不完備竟不認錯，絕不能讓該案容易通過，否則市府以後都這樣做，林瑞圖更大罵市府秘書長陳志銘：「你為官不能這樣巴結、鑽漏洞，沒有的事變成事實，更拖議會承擔，反正你做的都對、議員做的都錯。」陳志銘則尷尬笑說，不是這樣，真的沒有這個意思。

    議員林世宗主張道歉文重新寫，內容應是針對程序不符合公開道歉，不尊重議會、財建委員會、更不尊重財委會召集人楊靜宇，要求柯文哲道歉。

    議員林穎孟表示，柯市長應親自道歉，北市府發函給委員會道歉公文，並沒有市府單位的印章，道歉是市長、副市長還是秘書長在道歉？完全不知道是誰在道歉。

    議員林亮君指出，從10月4日至今已開過三次會議，並未延誤議程，但過程中卻完全沒有市府單位到議員辦公室說明政策，市府在預算上程序不完備，完全沒來溝通，這明明都能做得到就沒做，等於議會被壓著通過預算。

    議員陳義洲表示，議會相當支持熊好券，但一切要照程序，不能把議會當橡皮圖章，過去市府都會到議員辦公室說明，如今卻沒局處首長向議員解釋，這叫誠意嗎？

    陳志銘表示，將親自率隊向議員說明清楚，請議員們高抬貴手，這是失誤，這部分真的沒做好。

    財委會召集人楊靜宇最後決議議案暫擱；楊靜宇會後受訪表示，若此預算未過，台北熊好券恐延期上線。

    北市府發言人陳智菡受訪表示，北市府上週五已發出府函，針對熊好券因預算程序尚未完備就對外宣導，表達北市府歉意，並承諾將責成相關機關檢討改進，目前當務之急就是積極與議會溝通、尋求支持、不預設任何立場，盼取得議員的諒解，同意盡速通過墊付案，一起協助北市受創店家早日振興、復甦經濟。

    北市府道歉公文不被議員接受，尤其主旨的部分，議員認為感覺像是被議會逼迫才道歉。（記者楊心慧攝）

    北市府道歉公文不被議員接受，尤其主旨的部分，議員認為感覺像是被議會逼迫才道歉。（記者楊心慧攝）

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