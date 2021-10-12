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    臉書審查言論 蘇貞昌：不容許逾越法律

    對於臉書平台的言論審查及媒體分潤問題，行政院長蘇貞昌（右）表示，會保護平台使用者相關權益，會研擬相關法律，不容許逾越法律。（記者王藝菘攝）

    對於臉書平台的言論審查及媒體分潤問題，行政院長蘇貞昌（右）表示，會保護平台使用者相關權益，會研擬相關法律，不容許逾越法律。（記者王藝菘攝）

    2021/10/12 16:08

    〔記者林良昇／台北報導〕民進黨立委林楚茵今在立法院質詢時提及臉書（Facebook）平台的言論審查及媒體分潤問題，行政院長蘇貞昌答詢表示，會保護平台使用者相關權益，會研擬相關法律，不容許逾越法律。通傳會（NCC）主委陳耀祥則指出，正起草數位通訊傳播法草案，對大型平台會有一定規範。

    立法院會今天對蘇貞昌施政報告並質詢，林楚茵質詢時提到，台灣的主流價值是言論自由，臉書成為台灣生活中重要部份，不只全台灣使用臉書人口高達8成，各部會都有使用臉書，卻發生使用者只是分享調查國民黨不當黨產、挺香港等政治性發言，就「被祖了」（臉書創始人為祖克柏，網友以此代稱言論遭臉書管制），形成台灣新的文字獄。

    林楚茵指出，臉書在台灣有做合法登記，設台灣台北辦公室，但登記上是做管理顧問、一般廣告和市場調查，卻對臉書平台上的言論先用AI辨識，再透過1萬5千位人工審查員審查，就有人質疑這些審查是一群懂中文的中國人進行對台灣的言論審查，有違法疑慮。

    蘇貞昌答詢表示，台灣是自由、民主、開放、法治的國家，會保護平台使用者的相關權益，對資訊自由開放等，從國家、政府的角度都是保護，會研擬相關法律，希望保護平台使用者權益。不能逾越法律，若違背法律，政府不會容許。

    經濟部長王美花答詢說，大型平台各自會設一些法則希望使用者遵守，原先最多的是歧視性、不堪入耳的言論等，但後來有些關於政治、假訊息、錯誤訊息等，有相關審查，如有不公平、不恰當，經濟部可以協助反應 ，並注意是否客觀處理，如不客觀侵害到真正的言論自由，政府一定會介入。

    陳耀祥表示，臉書是透過契約的方式處理，但也不該違背一般法律的基本原則，如果過濾不當，會涉及言論自由的問題。

    臉書與媒體分潤 陳耀祥：先調查完後看建立怎樣的機制

    對於臉書與媒體的分潤機制，林楚茵也提到，過去廣告分潤給網路平台不到10分之1，現在甚至超過50%，被臉書撘便車，如果政府連言論審查的部分都無法跟臉書溝通，那還要跟臉書要求跟台灣媒體分潤恐怕要很久。

    陳耀祥指出，正在起草數位通訊傳播法草案，就大型平台有一定規範，但這涉及網路治理的問題，台灣是網路使用自由發達的國家，會儘快去解決。

    關於分潤機制，陳耀祥說，行政院已開過會，NCC、文化部、公平會先就基礎產業調查完後，看要建立怎樣的機制，如類似澳洲的模型處理，讓公平合理的分潤機制建立，才有助於媒體產業發展。

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