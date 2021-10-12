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    首頁　>　臺北市

    北市推動「銀髮人才服務據點」 盼助長者重返職場

    台北市勞動局今日在南港成立北台灣第一個「銀髮人才服務據點」。（北市勞動局提供）

    台北市勞動局今日在南港成立北台灣第一個「銀髮人才服務據點」。（北市勞動局提供）

    2021/10/12 16:21

    〔記者蔡思培／台北報導〕今年國內疫情大爆發，衝擊民眾就業，台北市勞動局今（12）日在南港成立北台灣第一個「銀髮人才服務據點」，提供銀髮族求職相關服務。勞動局預估，今年可提供職涯諮詢服務600人次，協助300人找到工作。

    「南港銀髮人才服務據點」今天正式開幕，未來可提供55歲以上民眾、退休欲再就業的求職者諮詢、交流、培訓、媒合及創業等服務。勞動局長陳信瑜表示，台灣3年後就會進入超高齡社會，台北市2019年起就成立銀髮就業服務，成立南港東明青銀站，過去還曾媒合退役將軍到公司擔任高階主管，勞動局又陸續推動全台唯一銀髮人才職務新創中心、北台灣第一銀髮人才據點，鼓勵高齡者續留職場，並開發全時或彈性工時職缺。

    台北市副市長蔡炳坤也說，勞動力議題全球各國都在重視，台灣勞動參與率在54歲年齡層以前都與國際差不多，尤其25歲到39歲的勞動參與率有9成，顯示台灣青年很勤快，但台灣55歲至59歲的勞參與率降到6成，60至64歲又降到3成。蔡說，台灣在中高齡勞動參與相較日本、韓國較弱，台北市民平均壽命超過84歲，少子化與高齡化造成勞動力不足，他認為有必要協助長者留在勞動市場。

    勞動力發展署副署長鍾錦季也說，台北市政府率先回應中高齡專法，成立北台灣第一間銀髮人才服務據點，希望未來也能在北市各區拓展新據點，主要目標就是開發銀髮工作機會，提供專業就業服務。

    「南港銀髮人才服務據點」開放時間為周一至周五上午9點至下午5點，勞動局預估，，今年可以提供職涯諮詢服務600人次、求才求職服務900人次、就業成功媒合300人次、辦理講座及研習課程200人次。

    就服處也呼籲有就業需求、僱用銀髮族意願的求職者及企業，可撥打台北市南港銀髮人才服務據點連絡電話02-27861660或至實體據點（南港區南港路二段60巷18號）洽詢。

    勞動局長陳信瑜說，這次北市成立北台灣第一銀髮人才據點，鼓勵高齡者續留職場，並開發全時或彈性工時職缺。（北市勞動局提供）

    勞動局長陳信瑜說，這次北市成立北台灣第一銀髮人才據點，鼓勵高齡者續留職場，並開發全時或彈性工時職缺。（北市勞動局提供）

    北市「南港銀髮人才服務據點」可為銀髮族量身打造職缺。（北市勞動局提供）

    北市「南港銀髮人才服務據點」可為銀髮族量身打造職缺。（北市勞動局提供）

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