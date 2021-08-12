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    不冷門！登記願打高端破111萬人 第六輪開打恐逾30萬人打不到

    第六輪即將開打高端疫苗，目前意願登記包含單選、複選願打高端疫苗總計111萬1420人。（資料照，食藥署提供）

    第六輪即將開打高端疫苗，目前意願登記包含單選、複選願打高端疫苗總計111萬1420人。（資料照，食藥署提供）

    2021/08/12 19:24

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫苗意願登記將於8月13日中午12點進行結算，並於16日上午10點起開放第六輪高端疫苗預約接種；根據截至今天下午5點的最新統計，意願登記願打高端疫苗達到111萬人，但以此輪預計提供60萬劑至80萬劑來看，恐至少逾30萬人打不到。

    依照指揮中心截至今天下午5點的最新統計，全國意願登記共1349萬7938人完成，進一步檢視選擇疫苗情形，以同時勾選AZ、莫德納727萬0332人、佔比53.86％最多，其次是唯一選擇莫德納401萬9331人、佔比29.78％，兩者合計佔比就超過83％。

    其餘尚有單選AZ共109萬6134人、佔比8.12％；複選AZ、莫德納、高端共75萬0163人、佔比5.55％；複選AZ、高端共3萬8221人、佔比0.28％；複選莫德納、高端共12萬8949人、佔比0.96％；單選高端則有19萬4087人、佔比1.44％。

    第六輪即將開打高端疫苗，目前意願登記包含單選、複選願打高端疫苗總計111萬1420人，但以指揮中心指揮官陳時中先前所提至少提供60萬劑，若檢驗封緘順利，更有望達80萬劑來看，可能至少逾30萬人在此輪打不到。

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