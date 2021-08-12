為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台帛旅遊泡泡重啟 返台將與其他國際線旅客分流

    機場公司總經理但昭璧與CIQS等單位一同檢視台帛安全旅行圈重啟作業流程。（桃機公司提供）

    機場公司總經理但昭璧與CIQS等單位一同檢視台帛安全旅行圈重啟作業流程。（桃機公司提供）

    2021/08/12 19:30

    〔記者陳心瑜／台北報導〕台帛安全旅行圈（台帛旅遊泡泡）14日重啟，為了避免其他國家國際機場曾發生旅客混流互相接觸造成染疫重演，桃園國際機場說，配合中央流行疫情指揮中心落實旅客分流指示，已進行各項整備作業，包括停機位調度、劃設出入境動線、設置旅遊泡泡專用入境採檢站等措施，以高規格、嚴謹措施執行分流。

    桃機公司說，已邀集CIQS（移民、檢疫、海關、安檢單位）、觀光局及航空公司等單位討論作業流程，重新檢視旅客出、入境動線，規劃綠色安全通道，讓返台旅客與其他國際線入境旅客進行分流。

    機場公司總經理但昭璧說，有鑑於其他國家國際機場曾發生旅客混流互相接觸造成染疫案例，因此，台帛旅遊泡泡旅客的出入境作業工作重點在落實旅客分流與機場清消。

    桃機公司說，規劃台帛旅遊泡泡入境航班均停靠二航廈D區停機坪，當日航班抵達之前後各45分鐘，鄰近候機室不安排其他航班旅客入境，避免其他入境旅客動線交錯；該航班旅客入境動線均確實執行清消、安排專屬證照查驗櫃檯及行李提領轉盤；進入入境大廳後以專屬通道、專人引導至北側客運候車區「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，此規劃可確由專人全程引導，並加派保全及請航警維持秩序，確實分流旅遊泡泡及一般入境旅客，避免混流。

    桃機公司說，今天也規劃旅客動線實際演練，期能透過各單位事前的檢討規劃，讓旅客順利完成相關程序飛往帛琉與順利返台，呼籲旅客務必遵守旅遊泡泡相關防疫指引，將請保全及航警局派員強力維持秩序，要求機場各相關部門持續以高規格的態度檢視每個防疫環節及管理作業，隨以高強度入境管制做好分流。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    機場公司規劃台帛旅遊泡泡旅客專屬通道並設置相關告示。（桃機公司提供）

    機場公司規劃台帛旅遊泡泡旅客專屬通道並設置相關告示。（桃機公司提供）

    機場公司安排專屬入境證照查驗櫃檯供台帛旅遊泡泡旅客使用。（桃機公司提供）

    機場公司安排專屬入境證照查驗櫃檯供台帛旅遊泡泡旅客使用。（桃機公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台帛泡泡免費疫苗太誘人 帛琉辦事處忙翻急籲：確定行程再預約
    2021/08/12 19:09

    台帛泡泡免費疫苗太誘人 帛琉辦事處忙翻急籲：確定行程再預約
    機組員「3+11」是破口？ 陳時中：華航諾富特是群聚不是破口
    2021/08/12 17:11

    機組員「3+11」是破口？ 陳時中：華航諾富特是群聚不是破口

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    好朋友逛北市3家百貨後確診 衛生局：匡列31名接觸者採檢中
    2021/08/12 16:07

    好朋友逛北市3家百貨後確診 衛生局：匡列31名接觸者採檢中
    台帛旅遊泡泡七夕出團 2000劑疫苗免費打
    2021/08/12 05:30

    台帛旅遊泡泡七夕出團 2000劑疫苗免費打

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    誠意十足！飛帛琉打疫苗免費 當地政府再送50美元現金
    2021/08/11 18:41

    誠意十足！飛帛琉打疫苗免費 當地政府再送50美元現金
    台帛泡泡2.0才宣布 8月航班預購已滿、只剩候補
    2021/08/11 17:17

    台帛泡泡2.0才宣布 8月航班預購已滿、只剩候補
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 17:20

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 14:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播