台帛旅遊泡泡重啟 返台將與其他國際線旅客分流

機場公司總經理但昭璧與CIQS等單位一同檢視台帛安全旅行圈重啟作業流程。（桃機公司提供）

2021/08/12 19:30

〔記者陳心瑜／台北報導〕台帛安全旅行圈（台帛旅遊泡泡）14日重啟，為了避免其他國家國際機場曾發生旅客混流互相接觸造成染疫重演，桃園國際機場說，配合中央流行疫情指揮中心落實旅客分流指示，已進行各項整備作業，包括停機位調度、劃設出入境動線、設置旅遊泡泡專用入境採檢站等措施，以高規格、嚴謹措施執行分流。

桃機公司說，已邀集CIQS（移民、檢疫、海關、安檢單位）、觀光局及航空公司等單位討論作業流程，重新檢視旅客出、入境動線，規劃綠色安全通道，讓返台旅客與其他國際線入境旅客進行分流。

機場公司總經理但昭璧說，有鑑於其他國家國際機場曾發生旅客混流互相接觸造成染疫案例，因此，台帛旅遊泡泡旅客的出入境作業工作重點在落實旅客分流與機場清消。

桃機公司說，規劃台帛旅遊泡泡入境航班均停靠二航廈D區停機坪，當日航班抵達之前後各45分鐘，鄰近候機室不安排其他航班旅客入境，避免其他入境旅客動線交錯；該航班旅客入境動線均確實執行清消、安排專屬證照查驗櫃檯及行李提領轉盤；進入入境大廳後以專屬通道、專人引導至北側客運候車區「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢，此規劃可確由專人全程引導，並加派保全及請航警維持秩序，確實分流旅遊泡泡及一般入境旅客，避免混流。

桃機公司說，今天也規劃旅客動線實際演練，期能透過各單位事前的檢討規劃，讓旅客順利完成相關程序飛往帛琉與順利返台，呼籲旅客務必遵守旅遊泡泡相關防疫指引，將請保全及航警局派員強力維持秩序，要求機場各相關部門持續以高規格的態度檢視每個防疫環節及管理作業，隨以高強度入境管制做好分流。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

機場公司規劃台帛旅遊泡泡旅客專屬通道並設置相關告示。（桃機公司提供）

機場公司安排專屬入境證照查驗櫃檯供台帛旅遊泡泡旅客使用。（桃機公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法