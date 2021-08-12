北市TOD民間零申請 將放寬擴大93站周邊500公尺遭質疑

都委會審查畫面。（記者郭安家攝）

2021/08/12 19:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推TOD（大眾運輸導向都市發展）開發，被質疑畫大餅多送30％容積獎勵，政策公告2年7個月，民間私地卻是零申請案，今年台北市政府才由公有地推捷運士林站TOD。副市長彭振聲今天受訪坦承，過去無政策引導，新計畫將引導2050年碳中和政策；而開發範圍將從過去33個捷運場站周邊300公尺，放寬為北市93場站周邊500公尺，彭還說「增額容積可以再放寬」，之後重新公告實施。

一般民間都市更新案，容積獎勵最多50％，若適用TOD核心區的30％容獎，則可達1.8倍容積。彭振聲今主持台北市都市計畫委員會，討論放寬TOD條件，除開發範圍放寬，使得北市可開發中有69％土地適用TOD，另外也研議將基地開發門檻從3000平方公尺降為2000平方公尺，而從審查到申請建造執照之行政程序則從18個月減少為12個月。

都發局解釋，過去2年民間申請不足，今年與業界討論，發現基地開發門檻高、申請流程長增加成本，容積獎勵誘因不足，而專家學者認為，可放寬範圍並擴及全市場站；台灣TOD缺乏設計，未來鼓勵設計項目的容獎，包括捷運設施、行人友善空間、綠色運具、轉乘接駁、景觀設計等，會將規範明確化。

彭振聲受訪表示，日前將此案與柯文哲報告，柯認為以後北市要TOD跟EOD（市有建物及用地導向之都市發展）做都市計畫，他跟柯表達，2050年要達碳中和，而台北目前因無法增加道路、公園導致無碳中和條件，目前只能靠TOD、EOD檢討都市空間，包括容積獎勵、都市滯洪池、防災等都要建構；全案9月向柯報告後，會再辦研討會，並公告實施。

對於過去政策失敗，彭振聲說，以前觀念就是給容獎、鼓勵容積，沒政策引導方向、也無關2050年碳中和，現在有更大政策引導，「增額容積再放寬可以啊！」並劃出生態廊帶，該縮緊就縮緊，該放寬就放寬；此外，也要釐清哪些地方變商業區做百貨公司、飯店。但容積是否過度放寬？彭說，不會啦！現在還未，以後建立規範，某部分則可放寬。

不過，北市議員苗博雅受訪認為，北市府規劃方向是對建商讓利、給更多優惠，不但沒加強把關公益性，還降低容積管制，容積是公共財，不該隨意落入私人口袋，市府規畫需強調公益性，記取過去停車空間容積獎勵血淋淋教訓，政府送容獎，建案公共設施卻未對民眾開放。

都委會委員黃台山說，現在TOD政策不夠強，並未取代私人運具，引導開發區民眾搭乘大眾運輸，呼籲TOD開發要有商業及生活機能，且以人為本，不要變成豪宅案，因豪宅住戶不會搭大眾運輸。委員許阿雪也說，部分捷運設施出口規劃影響行人及都市景觀，北市可趁這機會將開發案聯通捷運，若能做此項目，應給予更大容積獎勵。

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