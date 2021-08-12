落實居住正義 小英讚：社宅減輕受暴婦女及弱勢負擔

勵馨基金會林口服務中心設有「向日葵小屋」，提供兒少心理諮商、遊戲治療等。 （資料照）

2021/08/12 18:43

〔記者羅綺、實習記者林旻臻／台北報導〕勵馨基金會週三、週四舉辦2021 ANWS亞洲庇護安置年會「從庇護所到社會住宅─如何建構受暴婦女及兒少的住宅安全網」，總統蔡英文致詞表示，台灣藉由擴大提供平價、優質的社會住宅，減輕受暴婦女、兒童及弱勢族群的負擔，使其有能力開始新的人生，這就是落實居住正義。

日前立法院三讀修正通過住宅法部分條文，明定調高社宅提供弱勢者的比率，由現行的30％提高到40％。勵馨基金會指出，林口世大運選手村於2017年世界大學運動會結束後，褪去選手村的身分成為全國最大的社宅社區，在社會住宅與總戶數3490戶中，目前公益社福團體已承租65戶。

然而，一般民眾因「社宅會拉低鄰近地區房價」的想法，對政府選址興建社宅進行抗爭，勵馨基金會認為，唯有讓大眾理解，完善的規劃能讓社會住宅的功能不僅限於居住，更包括社區發展、關懷照護等服務，這才是解方。

總統蔡英文說，以前台灣的庇護所主要只提供緊急的短期安置，但是要協助婦女回歸正常生活，庇護所必須在支持的過程中提供其他功能，如勵馨基金會提供職業訓練、法律及經濟上的協助，幫助女性掌控自己的生活，並提供優質的住宅服務，減輕弱勢族群的負擔，這就是在落實居住正義。

新北市社會局長張錦麗說，台灣庇護所資源分為短、中、長期，離開庇護所後的受暴婦女需決定返回原家庭或選擇在外自立，57％受暴婦女選擇在外獨立生活，83％受暴婦女需照顧12歲以下的兒少，對受暴婦女來說，照顧負荷、托育需求、房屋租金等，都是她們在離開庇護所後，首要面對的問題，而社宅可做為受暴婦女離開庇護所後，獨立生活前的喘息緩衝站。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱說，這10年來清楚看到台灣的改變與進步，台灣推展NPO承租社宅模式，將社會住宅承租給社福單位，再由他們轉租給服務對象，將「居住」與「服務」連接和綑綁，這是很創新的做法，甚至足以讓歐美國家稱羨，他期待能持續發展，推展到其他社會住宅。

聯合國人口基金會委員Bandana Rana也說，社會住宅在國際趨勢上，被視為庇護所演進的下一步發展，但對多數發展中國家來說，目前仍處於說服政府要扛起責任、更重視庇護所服務的階段。

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