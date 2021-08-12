為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    落實居住正義 小英讚：社宅減輕受暴婦女及弱勢負擔

    勵馨基金會林口服務中心設有「向日葵小屋」，提供兒少心理諮商、遊戲治療等。 （資料照）

    勵馨基金會林口服務中心設有「向日葵小屋」，提供兒少心理諮商、遊戲治療等。 （資料照）

    2021/08/12 18:43

    〔記者羅綺、實習記者林旻臻／台北報導〕勵馨基金會週三、週四舉辦2021 ANWS亞洲庇護安置年會「從庇護所到社會住宅─如何建構受暴婦女及兒少的住宅安全網」，總統蔡英文致詞表示，台灣藉由擴大提供平價、優質的社會住宅，減輕受暴婦女、兒童及弱勢族群的負擔，使其有能力開始新的人生，這就是落實居住正義。

    日前立法院三讀修正通過住宅法部分條文，明定調高社宅提供弱勢者的比率，由現行的30％提高到40％。勵馨基金會指出，林口世大運選手村於2017年世界大學運動會結束後，褪去選手村的身分成為全國最大的社宅社區，在社會住宅與總戶數3490戶中，目前公益社福團體已承租65戶。

    然而，一般民眾因「社宅會拉低鄰近地區房價」的想法，對政府選址興建社宅進行抗爭，勵馨基金會認為，唯有讓大眾理解，完善的規劃能讓社會住宅的功能不僅限於居住，更包括社區發展、關懷照護等服務，這才是解方。

    總統蔡英文說，以前台灣的庇護所主要只提供緊急的短期安置，但是要協助婦女回歸正常生活，庇護所必須在支持的過程中提供其他功能，如勵馨基金會提供職業訓練、法律及經濟上的協助，幫助女性掌控自己的生活，並提供優質的住宅服務，減輕弱勢族群的負擔，這就是在落實居住正義。

    新北市社會局長張錦麗說，台灣庇護所資源分為短、中、長期，離開庇護所後的受暴婦女需決定返回原家庭或選擇在外自立，57％受暴婦女選擇在外獨立生活，83％受暴婦女需照顧12歲以下的兒少，對受暴婦女來說，照顧負荷、托育需求、房屋租金等，都是她們在離開庇護所後，首要面對的問題，而社宅可做為受暴婦女離開庇護所後，獨立生活前的喘息緩衝站。

    社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱說，這10年來清楚看到台灣的改變與進步，台灣推展NPO承租社宅模式，將社會住宅承租給社福單位，再由他們轉租給服務對象，將「居住」與「服務」連接和綑綁，這是很創新的做法，甚至足以讓歐美國家稱羨，他期待能持續發展，推展到其他社會住宅。

    聯合國人口基金會委員Bandana Rana也說，社會住宅在國際趨勢上，被視為庇護所演進的下一步發展，但對多數發展中國家來說，目前仍處於說服政府要扛起責任、更重視庇護所服務的階段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社宅包租代管媒合破2萬 7月成績創新高
    2021/08/12 10:42

    社宅包租代管媒合破2萬 7月成績創新高
    高端疫苗8/23開打！ 蔡英文親曝：我也會去
    2021/08/11 18:28

    高端疫苗8/23開打！ 蔡英文親曝：我也會去

    Subaru Forester如何擄獲美國車主心？
    亞洲庇護安置年會開幕 蔡英文：共同持續努力保護婦女及兒童權益
    2021/08/11 10:19

    亞洲庇護安置年會開幕 蔡英文：共同持續努力保護婦女及兒童權益
    國家住都中心首推苗栗社宅 統包工程招標
    2021/08/06 18:26

    國家住都中心首推苗栗社宅 統包工程招標

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    新北高齡、身障者可換居有電梯社宅 首波34戶釋出、最長期6年
    2021/07/25 10:31

    新北高齡、身障者可換居有電梯社宅 首波34戶釋出、最長期6年
    百億搶救生育 蘇揆指示再加碼︰優先抽社宅 按胎數計次
    2021/05/07 05:30

    百億搶救生育 蘇揆指示再加碼︰優先抽社宅 按胎數計次
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 17:20

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 14:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播