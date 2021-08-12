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    首頁　>　臺北市

    網謠傳法輪功要退出香港 陸委會：有心人散布假新聞製造混亂

    陸委會發言人邱垂正說，港版國安法的雷厲風行，打擊香港各界團體，引發香港社會人心惶惶，呼籲相關各方勿再打壓異己，尊重港人的自由、人權等基本權利。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正說，港版國安法的雷厲風行，打擊香港各界團體，引發香港社會人心惶惶，呼籲相關各方勿再打壓異己，尊重港人的自由、人權等基本權利。（資料照）

    2021/08/12 18:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕多家港媒報導，香港法輪功學會昨晚（11日）於社群平台宣布「將會撤出香港」，相關消息在網路上廣傳後，香港法輪佛學會今日趕緊澄清並無其事，駁斥有人利用假帳號製造「假新聞」；對此，陸委會發言人邱垂正今日研判，「針對這個案例，我們持續關注」。不過，對於有心人散布假新聞製造混亂，陸委會認為不妥。

    據悉，一個名為「香港法輪大法學會」臉書專頁發文聲稱，「感謝香港市民近25年支持，香港法輪功學員決定撤出香港。香港法輪佛學會於2021年8月11日公佈，決定撤出香港，並啟動相關程序。因此由即日起，香港法輪佛學會網站及社交媒體專頁，除行政上必要的公佈外，將停止更新內容。感謝各位香港市民多年來的支持。」貼文被《文匯報》、《頭條日報》等香港媒體轉載報導，指法輪功將會撤出香港。

    香港法輪佛學會今日發聲明指出，「香港法輪功沒有建立任何官方的社交媒體帳號。佛學會譴責有人在故意事端，利用假帳號製造『假新聞』，我們對此保留法律追訴的權利」。

    邱垂正指出，對於有心人散布假新聞製造混亂，陸委會認為不妥。針對港版國安法的雷厲風行，用於打擊香港各界團體，引發了香港社會人心惶惶，呼籲相關各方勿再打壓異己，尊重港人的自由、人權等基本權利，勿讓香港情勢一再惡化。

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