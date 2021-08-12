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    首頁　>　臺北市

    關鍵技術人員赴中審查 陸委會：為防範中國竊取高科技

    陸委會發言人邱垂正表示，為防範中國持續竊取我高科技產業技術，危害我國家安全及國家利益，經跨部會共同研商決議，優先強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員的赴中規範，擬具兩岸條例第9條、第91條修正草案。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正表示，為防範中國持續竊取我高科技產業技術，危害我國家安全及國家利益，經跨部會共同研商決議，優先強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員的赴中規範，擬具兩岸條例第9條、第91條修正草案。（資料照）

    2021/08/12 18:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保護國家核心關鍵技術，陸委會預告修正「兩岸人民關係條例」第9條、第91條，明定受政府機關委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術的人員，赴中國須經審查許可。陸委會發言人邱垂正今日表示，經跨部會共同研商決議，優先強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員的赴中規範。

    邱垂正指出，為了防範中國持續竊取我高科技產業技術，危害我國家安全及國家利益，經跨部會共同研商決議，優先強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員的赴中規範，本會擬具兩岸條例第9條、第91條修正草案，目前這些草案都正依照法制作業程序進行法規的預告，預告期間到今年9月22日為止。

    邱垂正說，歡迎各界提出各項建言，截至目前為止，預告平台尚未接獲外界提出意見，也希望各界人士能夠在預告期間提供寶貴的意見。至於其他修法，政府還是會持續檢視相關的法令，使整體的法治更加周延，與時俱進。

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