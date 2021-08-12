台灣民眾若因入境條例受困香港 陸委會：打駐港辦緊急電話求援

香港「入境條例」修訂後賦予港方可限制任何人入出境香港，8月1日正式生效。針對若有台灣民眾受困香港，陸委會今日建議，可以洽駐港辦緊急聯絡電話尋求協助。（資料照）

2021/08/12 18:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港立法會今年4月通過「2021入境條例修訂草案」，賦予港方可限制任何人入出境香港，8月1日正式生效。針對台灣駐香港辦事處無派駐官員，僅剩香港雇員，若有台灣民眾因入境條例無法離港，政府是否有因應對策？陸委會發言人邱垂正今日建議，如果國人在港遭遇到困難需要協助，可洽陸委會駐香港辦事處24小時緊急聯繫電話。

邱垂正表示，有注意到港府近期針對香港入出境的相關規定進行修正。這個修正也引發了各方相當大的憂慮，希望港府在執行相關的法律時，尊重民眾的入出境自由，避免損及國際社會與香港間的正常交流。

邱垂正指出，除了持續關注後續的發展跟具體實施的情形，我們也會盡力的確保國人出入香港的自由與權利，也要藉這個機會，請國人審慎評估赴港、澳的行程，留意相關的風險，注意個人人身安全的可能危害。

邱垂正提醒，如果國人在港遭遇到困難需要協助，仍然可以洽陸委會香港辦事處24小時緊急聯繫電話，上網都可以取得這些聯繫電話。雖然港處目前只留下了雇員，但是目前港處相關服務仍不中斷，如果有任何的問題，都可以就近與港處聯繫取得必要協助。

另外，關於政府將放寬港生來台念高中的進度，邱垂正表示，為了吸引優秀的港澳學生來台就讀，教育部正在研擬放寬港澳學生申請來台就讀高中及五專至專科學校，並於今年的2月22日完成了「香港澳門居民來台就學辦法」修正草案的預告程序。

邱垂正指出，目前正在進行後續的行政作業，完成核定後，教育部會公布具體的實施細節，符合資格的港澳學生取得入學許可後，就學期間就可以申請在台居留，一切按照相關的法規來辦理。

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