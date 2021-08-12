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    首頁　>　臺北市

    中駐立陶宛大使稱兩岸同意一國兩制 陸委會：ROC是主權國家

    駐立陶宛大使申知非在立國媒體刊登文章，聲稱兩岸同意接受和平統一、一國兩制；陸委會今日表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。（翻攝直播）

    駐立陶宛大使申知非在立國媒體刊登文章，聲稱兩岸同意接受和平統一、一國兩制；陸委會今日表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。（翻攝直播）

    2021/08/12 17:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立陶宛政府同意我國在立陶宛首都開設「台灣代表處」，引發中國不滿召回駐立陶宛大使申知非，而申在臨走前投書立國媒體，聲稱兩岸同意接受和平統一、一國兩制；陸委會副主委兼發言人邱垂正今日嚴正強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

    申知非在立陶宛《共和國報》以立陶宛語發表題為「台灣屬於中國是國際共識」的署名文章，宣稱「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分」、「新中國成立後，中國政府為解決台灣問題進行了長期不懈的努力，雙方最終達成了海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的『九二共識』，確立了和平統一、一國兩制的基本方針」。

    對此，邱垂正表示，我國駐立陶宛台灣代表處是台灣在歐洲第一個以台灣為名的代表處，意義重大。美國與歐盟均支持立陶宛與我互設辦事處，並發展互惠關係，台灣也將持續深化與民主、自由夥伴的友好關係。

    邱垂正指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，我們與其他國家發展雙邊合作關係，是作為主權國家和國際社會成員的基本權利，也是我們2350萬人民的共同期待，中共當局藉由外交手段阻撓其他國家與台灣互動往來，無助於兩岸關係、兩岸良性發展。

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