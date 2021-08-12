為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    美駐日代理大使谷立言會謝長廷 商討美日台合作

    美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）與我駐日代表謝長廷會面。（圖取自谷立言推特）

    美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）與我駐日代表謝長廷會面。（圖取自谷立言推特）

    2021/08/12 17:00

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）與我駐日代表謝長廷會面。谷立言擔任駐日代理大使前，是美國在台協會（AIT）副處長，離台前就曾公開表示，他很期待為蒸蒸日上的美日台三方合作關係，貢獻一己之力。

    谷立言7月中旬接任美國駐日本代理大使一職。谷立言今天以英文和日文推文分享，他已與我駐日代表謝長廷會面，討論「美–日–台」的合作，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

    谷立言並表示，台灣是民主的楷模，是重要的安全和經濟夥伴，也是世界的一股良善力量。

    GCTF是台灣外交部與AIT，自2015年啟動的區域合作平台，關切領域包括公衛、婦女賦權、能源、電商、打擊貪瀆和媒體識讀等，日本於2019年正式加入成為合作方，台美日正逐漸擴大此平台規模。台美日澳11日才在GCTF架構下，首度以綠能為題舉辦線上國際研討會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    谷立言轉任美駐日代理大使 AIT：柯傑民接任美國在台協會副處長
    2021/07/02 14:55

    谷立言轉任美駐日代理大使 AIT：柯傑民接任美國在台協會副處長
    谷立言指美台關係發生根本改變 中國氣炸：堅決反對錯誤言論
    2021/06/25 19:00

    谷立言指美台關係發生根本改變 中國氣炸：堅決反對錯誤言論

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    台灣人致謝花籃塞爆 AIT：台灣人的溫暖感念在心
    2021/06/22 21:44

    台灣人致謝花籃塞爆 AIT：台灣人的溫暖感念在心
    AIT提醒：台灣不應將台積電當唯一安全靠山
    2021/05/23 05:30

    AIT提醒：台灣不應將台積電當唯一安全靠山

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 17:20

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 14:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播