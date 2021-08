美駐日代理大使谷立言會謝長廷 商討美日台合作

2021/08/12 17:00

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國駐日代理大使谷立言(Raymond Greene)與我駐日代表謝長廷會面。谷立言擔任駐日代理大使前,是美國在台協會(AIT)副處長,離台前就曾公開表示,他很期待為蒸蒸日上的美日台三方合作關係,貢獻一己之力。

谷立言7月中旬接任美國駐日本代理大使一職。谷立言今天以英文和日文推文分享,他已與我駐日代表謝長廷會面,討論「美–日–台」的合作,例如「全球合作暨訓練架構」(GCTF)等。

谷立言並表示,台灣是民主的楷模,是重要的安全和經濟夥伴,也是世界的一股良善力量。

GCTF是台灣外交部與AIT,自2015年啟動的區域合作平台,關切領域包括公衛、婦女賦權、能源、電商、打擊貪瀆和媒體識讀等,日本於2019年正式加入成為合作方,台美日正逐漸擴大此平台規模。台美日澳11日才在GCTF架構下,首度以綠能為題舉辦線上國際研討會。

Was a pleasure to discuss areas for U.S.-Japan-Taiwan collaboration such as the Global Cooperation and Training Framework with @Taiwan_in_Japan Frank Hsieh. Taiwan is a democratic role model, an important security and economic partner, and a force for good in the world. pic.twitter.com/OobUNfirdb