美駐日代理大使谷立言會謝長廷 商討美日台合作

美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）與我駐日代表謝長廷會面。（圖取自谷立言推特）

2021/08/12 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國駐日代理大使谷立言（Raymond Greene）與我駐日代表謝長廷會面。谷立言擔任駐日代理大使前，是美國在台協會（AIT）副處長，離台前就曾公開表示，他很期待為蒸蒸日上的美日台三方合作關係，貢獻一己之力。

谷立言7月中旬接任美國駐日本代理大使一職。谷立言今天以英文和日文推文分享，他已與我駐日代表謝長廷會面，討論「美–日–台」的合作，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

谷立言並表示，台灣是民主的楷模，是重要的安全和經濟夥伴，也是世界的一股良善力量。

GCTF是台灣外交部與AIT，自2015年啟動的區域合作平台，關切領域包括公衛、婦女賦權、能源、電商、打擊貪瀆和媒體識讀等，日本於2019年正式加入成為合作方，台美日正逐漸擴大此平台規模。台美日澳11日才在GCTF架構下，首度以綠能為題舉辦線上國際研討會。

Was a pleasure to discuss areas for U.S.-Japan-Taiwan collaboration such as the Global Cooperation and Training Framework with @Taiwan_in_Japan Frank Hsieh. Taiwan is a democratic role model, an important security and economic partner, and a force for good in the world. pic.twitter.com/OobUNfirdb — レイモンド・グリーン駐日米国臨時代理大使 （@USAmbJapan） August 12, 2021

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