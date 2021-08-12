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    陳時中否認3+11是破口 民眾黨團嗆：為自己完美甩鍋鋪排

    立法院民眾黨團總召邱臣遠發影片批評，陳時中的發言是睜眼說瞎話、帶風向。（圖擷取自邱臣遠提供影片）

    立法院民眾黨團總召邱臣遠發影片批評，陳時中的發言是睜眼說瞎話、帶風向。（圖擷取自邱臣遠提供影片）

    2021/08/12 16:53

    〔記者陳昀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已核定停擺近3個月的台帛啟旅遊泡泡，8月14日重啟首航，但返台旅客以「5+9」方式自主健康管理，遭疑恐重演華航諾富特「3+11」破口，陳今回應時強調，沒有所謂「3+11」破口，機組員與諾富特屬於群聚事件，並不是社會的破口；立法院民眾黨團總召邱臣遠下午痛斥，睜眼說瞎話，看來陳不是要負責，是為自己的完美甩鍋鋪排。

    邱臣遠下午發布影片指出，陳時中說沒有3+11破口、沒有影響社區，這樣的發言是睜眼說瞎話，立法院民眾黨團6月初向監察院提出調查申請，這段時間陳時中這樣對外發言，如果還沒接受約談，合理懷疑他是刻意帶風向、影響調查方向。

    邱臣遠質疑，如果已經約談，陳提出這樣的發言，加上民進黨立委范雲在臉書復出等一系列節奏，合理懷疑民進黨正掌握行政、立法機關及監院，合謀要為這樣的政策洗白。

    邱臣遠批評，立法院臨時會時成立的3+11調查小組應於3個月內啟動，還沒開始進行，陳就有此發言，根本就是帶風向，過去陳時中答詢時曾暴戾回應「我負責」，現在看來不是負責，而是為自己的完美甩鍋鋪排。

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