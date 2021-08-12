台北市11處公有市場推出外送服務 北市府每月可補助50％服務費

台北市副市長黃珊珊出席外送平台Uber Eats在南門中繼市場舉辦的記者會。（記者楊心慧攝）

2021/08/12 17:17

〔記者楊心慧／台北報導〕疫情期間，居家自煮風潮興起，民眾對生鮮產品採購需求提升，台北市11處公有市場，包含南門市場、士東市場，與外送平台合作，推出新型態外送服務，在市場設立接單台，由專人負責接單，收到消費者訂單後至對應攤位揀貨，再放入外送包交由外送員送貨，不用出門就能夠採買完成，如今北市府也提供補助費用，邀請更多市場攤商加入外送平台，進行數位轉型。

北市府推動市場數位轉型，提供4200萬元的補助費用，由北市市場處推出外送補助計畫，針對有稅籍登記者，每攤每月補助50%服務費，上限1萬元，無稅籍登記者，每攤每月補助25%服務費，上限5000元，以提供誘因輔導媒合公有市場攤商及攤販集中場攤販與外送平台業者合作，鼓勵攤商提供外送服務，加速公有市場轉型。

副市長黃珊珊出席外送平台Uber Eats在南門中繼市場舉辦的記者會，她表示，疫情期間，民眾生活改變，市府推動市場數位轉型，方便民眾訂購，也讓業者提升業績，至於4200萬的補助費用，規劃透過災害準備金，希望更多攤商加入。

市場處長陳庭輝受訪表示，台北市共11處公有市場已經與外送平台合作，其他公有市場攤商、攤販集中場攤販、夜市也可加入外送平台合作，攤商可透過自治會與市場處接洽，經審核核准，就核發補助費。南門市場自治會會長王銓國表示，加入外送平台後，業績量的確有增加，並開發很多不同於過去的客源。

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