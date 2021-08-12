忠孝橋遇雨成瀑布 雙北議員會勘要求改善排水設施

張志豪（左）與吳沛憶一起會勘忠孝橋的排水設施。（張志豪提供）

2021/08/12 16:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕連結新北市三重區與台北市中心的忠孝橋樑缺乏排水管理，連日大雨形成瀑布俯衝台北市議員吳沛憶爭取的滑板公園，新北市議員張志豪今天會同吳沛憶邀集雙北市府相關單位共同會勘，要求新北市府一個月內改善忠孝橋排水措施，並加裝防鳥網，進而全面檢視跨雙北橋樑情形，一併檢討改善，雙北共管共好，不要讓一個橋樑變兩個世界。

新北市養工處橋梁隧道科也派員到場關心，養工處表示，台北市在橋下灘地規劃為滑板場，會將既有的直落式排水改善為PVC排水管排水，並於梁底裝設防鳥網，新北市端也預計9月底完成PVC排水管改善，10月中完成防鳥網裝設。

張志豪說，橫跨雙北的忠孝橋下台北端灘地年底將增設滑板公園，但每逢雨天，忠孝橋排水不及，雨水自橋面傾瀉而下猶如小瀑布，讓即將完工的滑板公園變成滑水道，民眾會因地板濕滑導致受傷。

張志豪表示，滑板已經列入奧運比賽項目，此次東京奧運的女子滑板金牌選手更是只有13歲，隨著滑板運動普及，許多城市也把滑板場當成公園或社區營造的一部分，台北市體育局善用橋下空間增設滑板公園，新北市應樂觀其成，新北市府也應配合檢視改善忠孝橋梁排水問題，提供滑板選手養成的優質環境。

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