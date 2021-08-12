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    111年國考期程公布 諮商、臨床心理師率先「線上作答」

    考選部說，諮商、臨床心理師2類國考，明年起率先採用線上作答。（資料照）

    考選部說，諮商、臨床心理師2類國考，明年起率先採用線上作答。（資料照）

    2021/08/12 16:29

    〔記者楊綿傑／台北報導〕因應數位化趨勢浪潮，考選部持續推動國考數位化，明年7月率先於專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試納入線上作答，後續會視辦理情況，逐步推展到其他考試。

    考選部指出，過去申論題都是用手寫，不過在數位化浪潮之下，工作上手寫機會越來越少，且包括就學歷程上也都是走向透過3C學習，甚至透過線上進行測驗等，因此國考必須跟上趨勢。

    考選部說，考試需要評量論述能力，但在數位化趨勢下，如果沒有跟上電腦作答的方式，很多應考人其實專業知識很夠，但手寫速度慢，或者手寫字體潦草、不容易表達出來，也會有分數上的問題。

    而會率先實施在專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試，考選部說明，一方面是考試規模相對小，以今年數字來看，諮商心理師報考人數約600多人、臨床心理師則是200多人，且透過相關討論，也都獲得領域教師、學會、公會等支持。

    考選部今天也公布111年國家考試期程，預定辦理19項次考試，其中公務人員考試合併舉行9次、專技人員考試合併舉行9次、公務人員與專技人員考試合併舉行1次。相關考試訊息可至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊（考試期日計畫表）項下查詢「111年度各項考試期日計畫表」

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