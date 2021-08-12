民進黨全代會攸關縣市長選舉規則 最快下週成立工作小組

民進黨立委王定宇。（記者簡惠茹攝）

2021/08/12 16:29

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨全代會今年召開時間，攸關2022縣市長選舉提名規則什麼時候定案，民進黨今天中午邀集黨內各系統討論全代會舉行事宜。會中達成共識將先成立2021全代會工作小組，盤點需要討論的議題例如提名條例，預計最快下週中常會將成立此小組。

民進黨全代會將會討論2022縣市長選舉提名規則，往年多在7月舉行，但是今年受到疫情衝擊而預計延後到9月25日舉行，不過是否還會延期將再討論，民進黨今天中午先邀集黨內各系統討論全代會舉行事宜。

代表湧言會出席的民進黨立委王定宇表示，今天會中大概討論半小時左右，針對2021年全代會因為遇到疫情，到底什麼時候開會比較適當，會中傾向授權秘書長處理，但是全代會討論內容很多，應該要先成立工作小組，盤點處理這些議題，例如提相關提案和提名條例，至於實質內容今天時間不夠，未來應該還會開會討論。

代表正國會出席的民進黨中央常務執行委員會委員陳茂松指出，應該下週中常會才會成立2021全代會相關工作小組，全代會時間和提名條例再於小組內討論，個別細節今天尚未討論，包含要注意疫情狀況，什麼時候適合召開全代會，還有提名條例內容，都還要再討論。

對於是否採取現任者優先的個人看法，王定宇表示，目前有現任者要連任的只有3個地方，嘉義、台南和高雄，不因人討論，民進黨過去對於縣市首長選舉，都有現任者優先的作法，過去決定有其機制，個人認為現任者沒有大差錯的話還是秉持過去傳統，現任者優先是可以討論的方向。

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