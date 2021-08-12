網傳法軍艦現身彰化外海 政府官員否認

法國海軍「普羅旺斯號」巡防艦（見圖）傳出現在彰化外海，海巡署表示未偵獲，政府官員也否認。（歐新社資料照）

2021/08/12 15:48

法軍艦現身彰化外海？ 海巡署：未偵獲也未接獲通報

〔記者涂鉅旻、呂伊萱、邱俊福／台北報導〕網路上近日流傳一則訊息指出，法國海軍巡防艦「普羅旺斯號」昨日現身台灣彰化外海，甚至有網友解讀為接近我領海。對此國防部表示，台海周邊海、空域及區域情勢，國軍都充分掌握，目前狀況正常；法國在台協會對於此案則沒有評論。

海巡署表示，未偵獲也沒有接獲相關單位及民眾的通報，並強調對於我國周邊海域外國軍艦動態，均協同國防部全程嚴密監控。至於有媒體向海巡署中部分署查證獲得證實，中部分署則表達所屬雷達並未發現，否認有證實此消息。

不過，若有外國軍艦接近我國外圍海域，國軍都會有所因應，且越接近本島，因應舉措會越積極，據了解，我方近日並無特殊偵巡舉措，相關應處作為都正常。有政府官員私下表示，並無網路所傳之事。

臉書粉絲團「新二七部隊．軍事雜談」昨日發布一則「待確認」的消息指，法國海軍「普羅旺斯號」巡防艦（FS Provence, D-652）在昨（11）日出現於彰化芳苑外海，先前沒有任何有關法國海軍該艦在亞太地區活動的消息，亦不確定是否為「普羅旺斯號」。

這則貼文亦附上船舶追蹤網站「marinetraffic」的資料，一艘匿稱為「法國軍艦」（French Warship）的船隻在彰化芳苑外海出沒，且持續原地停留。

涉及這項網路傳聞的法國軍艦普羅旺斯號，為法國海軍「阿基坦級」巡防艦的一員，排水量約6000噸，可搭載8枚反艦飛彈、最多32枚防空飛彈，亦可將其中16枚防空飛彈的空間，換成對地巡弋飛彈。

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