第5輪莫德納疫苗接種昨展開 接種劑次人口比已達到40％

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2021/08/12 15:40

〔記者林惠琴／台北報導〕第5輪莫德納疫苗接種昨天展開，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天一共新增16.3萬人打疫苗，目前國內累計943萬人接種，人口涵蓋率37.78%，劑次人口比則是每百人40.19劑。至於因為疫苗接種不良事件申請預防接種受害救濟的情形，大約有400多案都還在審理，尚未結案。

根據指揮中心統計，8月11日疫苗接種16萬3459人次，其中AZ接種1萬5649人次，莫德納接種14萬7810人次。截至目前為止，累計接種943萬3236人次，包含AZ接種620萬9707人次，莫德納接種322萬3529人次，疫苗接種人口涵蓋率37.78%，劑次人口比為每百人40.19劑。

在疫苗接種不良事件部分，新增103件，其中3例死亡，均為男性，2例接種AZ疫苗，年齡為46歲、81歲，於接種疫苗後2日至7日發生；1例接種莫德納疫苗，年齡為68歲，於接種疫苗後29日發生。

有關打疫苗後通報死亡解剖，累計已解剖136例，其中，以87例與慢性病相關最多，其餘尚有6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，3例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。

至於目前有沒有人申請預防接種受害救濟，並已獲救濟？指揮中心發言人莊人祥說明，大約有400多案都還在審理中，尚未結案。

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