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    首頁　>　臺北市

    帛琉返台旅客「5+9」恐釀破口？ 陳時中：相關防疫很完整

    自帛琉返台旅客以「5+9」方式進行自主健康管理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，考量當地疫情並做好出、入境採檢，相關防疫很完整。（資料照）

    自帛琉返台旅客以「5+9」方式進行自主健康管理，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，考量當地疫情並做好出、入境採檢，相關防疫很完整。（資料照）

    2021/08/12 15:11

    〔記者邱芷柔／台北報導〕停擺近3個月的台帛旅遊泡泡，確定可在8月14日重啟首航，然而對於自帛琉返台旅客以「5+9」方式進行自主健康管理，引發藍營質疑不夠嚴格，恐讓國籍航空機組員居家檢疫「3+11」釀破口事件重演；對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，考量當地疫情並做好出入境採檢，相關防疫很完整，他也強調，沒有所謂「3+11」破口，機組員與諾富特屬於群聚事件，並不是社會的破口。

    自帛琉返台的旅客入境後，需做深喉唾液採檢，並進行5天加強版自主健康管理，這5天可入住防疫旅館，也能在家中採一人一室方式進行，期滿再做一次PCR採檢，採陰後再做9天一般自主健康管理。

    藍營質疑，旅客即使出國打了疫苗，返台後也尚未滿14天，「5+9」的檢疫規定相對不嚴格，恐怕會讓國籍航空機組員居家檢疫「3+11」的破口重演。

    對此陳時中說，是以當地的疫情風險，來擬定相對應的防疫策略，目前帛琉已全員完成疫苗接種，且當地本土零確診，此外，台帛泡泡採用全程包機，沒有跟國際旅客混搭，整體而言是安全的航線。

    陳時中也表示，旅客出發前會做PCR採檢，回來後除了深喉唾液採檢，5天的加強版自主健康管理期滿時也需要再做一次PCR，並持續自主管理至返台後的第14天，防疫措施應該算是很完整。

    陳時中也重申，沒有所謂「3+11」的破口，他認為該政策沒有影響到社區，確實出現機組員跟家人、機組員檢疫旅館諾富特的員工等染疫，但這屬於群聚事件，並不是社會的破口。

    至於目前台帛泡泡主要針對團客，自由行旅客是否有相關規劃，陳時中也說，相關細節目前正在敲定中。

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