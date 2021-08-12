五倍券預計最快10月上路 免付千元領取對象可望擴至900萬人

行政院長蘇貞昌今天邀請立法院民進黨團7長和部分立委前往行政院討論五倍券政策。圖為去年蘇揆公佈三倍券政策情形。（資料照）

2021/08/12 15:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕疫情趨緩後，振興券如何發放成為討論焦點，行政院長蘇貞昌今天邀請立法院民進黨團7長和部分立委前往行政院討論五倍券政策，凝聚黨內共識，會中提及五倍券政策預計今年10月初上路，除了中低收入戶免付1千元即可領券外，也將再討論擴大免付對象，例如紓困4.0領過紓困金的900萬人也可望納入，後續部會將持續跟立委溝通。

據轉述，會中由蘇貞昌先簡單致詞，國發會主委龔明鑫進行簡報和說明，會議主要由立委發言說明，絕大多數時間都是聽取立委意見，蘇貞昌強調還沒有做最後定案。

在場立委分別對發放方式提出看法，分析每個作法背後的利弊得失，有立委主張不要再拿1000元出來換，因為對於受到疫情衝擊的民眾其實是不小的負擔；但是也有人認為有些行業確實沒有受到疫情衝擊，卻不用花1000元就能領到振興券也不公平，而且民眾拿1000元出來換才能更加刺激個人消費效果。

根據與會人員轉述，會中黨內有很明確的共識，就是沒有人主張要發現金，因為從振興角度來說，就是要發振興券才能促進消費和經濟，要達到振興效果就是要透過振興券，只是誰要付1000元，誰不用付是討論焦點。

會議達成共識，就是擴大不用支付1000元的對象範圍，由於去年三倍券就有中低收入戶100多萬人不用支付1000元換三倍券，蘇貞昌也提出擴大政府補助1000元對象的可能作法，就是今年紓困4.0已經有900萬人領到紓困，可以直接證明他們就是受到疫情衝擊的對象，或許可考慮讓他們不用再支付1千元換五倍券。

不過在場也有立委提出，如果自己有獲得紓困，但是父母沒有工作沒領到，這樣還是要幫父母再支付2000元才能領五倍券，因為當時紓困金不是以家戶為單位，所以還要請行政院好好精算這樣的標準會有多少人適用；另外也有立委主張可以用所得級距來區分。

據轉述，最後蘇貞昌做出結論，原則上政府會推五倍券，而不是不用錢的振興券，「倍」的意義就是要出錢後才換券，至於誰出錢、誰不用出錢，因為疫情衝擊今年更大，接下來討論的方向是可以擴大政府支付1000元的對象範圍，至於最後確定的免付1000元對象範圍，蘇貞昌允諾部會將持續跟立委溝通。

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