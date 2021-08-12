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    首頁　>　臺北市

    北院法官助理偷拍女同事請辭獲准 考績會決議記1大過

    男法官助理接連4天尾隨、偷拍其北院一名女書記官的裙底被逮，台北地院今召開考績會，黃男在會前請辭獲准，考績會下午1時許決議將他記1大過。（資料照）

    男法官助理接連4天尾隨、偷拍其北院一名女書記官的裙底被逮，台北地院今召開考績會，黃男在會前請辭獲准，考績會下午1時許決議將他記1大過。（資料照）

    2021/08/12 14:42

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院刑事庭黃姓男法官助理，接連4天尾隨、偷拍其北院一名女書記官的裙底被逮，台北地院今召開考績會，黃男在會前請辭獲准，考績會下午1時許決議將他記1大過。

    北院指出，黃男在北院中午召開考績會前，已經遞出辭呈，辭職獲准，今日中午考績會審議懲處黃男的不法行為，參考過往其他對於類似行為案例的懲處結果，考量黃男的行為樣態、持續時間，以及所產生的危害程度等，決議懲處記1大過。

    35歲、已婚的黃男，疑因愛慕同法院的黃姓女書記官，連續多日化身「攝狼」，趁黃女上班出捷運小南門站，在電扶梯尾隨，以手機偷拍裙底風光，黃女的同事發現告訴她，黃女報案，警方調閱監視器，赫然發現黃男已連續駐點在小南門站守候書記官到站、尾隨偷拍4天。

    警方研判他會再次犯案，本月9日派員埋伏，果然他又緊跟在女書記官身後，於電扶梯下風處伸手以手機偷拍裙底風光，被便衣警察逮個正著，警方查出他每天先陪妻子至西門站下車上班，自己再步行至小南門站伺機偷拍。警方依妨害秘密罪嫌移送北檢，檢察官諭令黃男6萬元交保。

    全案週一破案後，北院也立即展開行政調查，中午召開考績委員會，依「法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法」第36條規定，以「聘用期間不適任或嚴重違反相關法規」為由，決議記1大過，未處以最重的「解聘」處分。

    法官助理的權利義務準用公務員，但屬約聘僱人員，仍屬勞工，身分性質特殊，部份情況不適用勞基法。黃男若不服記大過處分，可向公務人員保障暨培訓委員會申訴。若申訴被駁，可提行政訴訟救濟。

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