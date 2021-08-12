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    國考違反防疫處分出爐 最重直接扣考

    疫情警戒期間，相關國考舉行均加嚴防疫措施。（考選部提供）

    疫情警戒期間，相關國考舉行均加嚴防疫措施。（考選部提供）

    2021/08/12 14:52

    〔記者楊綿傑／台北報導〕國考考生勿以身試法！考試院院會今通過修正試場規則部分條文，明定疫情期間辦理之國家考試，應考人及相關人員應遵守的行為規範，否則將依情節輕重予以扣分或扣考之處理，以維護考試安全及應考人、試務人員健康。

    疫情三級警戒期間，考選部已陸續舉辦過多次必要舉行之國家考試，相關防疫規畫都必須嚴密且完善，並且報請中央流行疫情指揮中心同意，而目前為止也都順利落幕。

    考試院指出，為防治傳染病，考選部於疫情期間辦理國家考試，都會依衛生主管機關所訂防疫政策擬具考試期間各項防疫措施，並載明於各考試公告或考試通知書，供應考人及外界知悉，以利遵循。

    考試院表示，為落實防疫，維護應試環境安全，透過增訂應考人進入試區及考試時的行為規範，以及違反防疫措施時依情節輕重予以扣分或扣考的處理規定。

    考選部官員受訪時進一步說明，此次相關規則的增定包括3個部分，第一，由於考試時會需要進行身分查核，會要求應考人暫時脫下口罩進行驗證，若應考人拒絕配合致無法辨認身分，且勸導不聽，可予以扣考。

    此外，若應考人具有傳染病防治法公告中，如確診者、居家隔離或居家檢疫等不得外出身分，卻仍至考場應試，也將予以扣考。

    另外，應考人在試場中，若不遵守防疫相關措施，例如不戴口罩等行為，經過制止仍不改善，或者再犯，該節考試將被扣20分；至於若是在試場外、休息時間等情形，試場相關人員則會予以驅離。

    考選部也補充，相關措施執行範圍並不限於試場，含括整個考場區域，執行對象除應考人外，亦包含進入考場區域內所有人員，如陪考者違反防疫規定，也會予以驅離、禁止陪考等，以避免影響試場安全與秩序。

    考選部並提醒，此次試場規則修正，涉及疫情期間應考人相關應試權益，應考人於應試前，請務必詳閱各考試公告或考試通知書相關防疫規定並予配合，以免影響應試權益。

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    國考舉行均加嚴防疫措施。（考選部提供）

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