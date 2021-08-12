連累恆述法師積欠高利貸的女弟子 另被老和尚控借3000萬元不還...

去年12月1日，恆述法師向台北地檢署按鈴，控告江姓女信徒涉嫌詐欺。（資料照）

2021/08/12 14:45

〔記者錢利忠／台北報導〕恆述法師去年爆出欠高利貸風波，事後她向台北地檢署控告江姓女信徒，指江女利用宗教人的慈悲心詐騙，此案仍在北檢偵辦中；不料，江女另被洪姓老和尚指控，誆稱未來願協助蓋山莊，借款3千萬元讓她拿去投資土地後，卻拒不還錢；北檢調查，江女確曾拿借來的3千萬元支付北市臨沂街土地的手續費，認定此案為民事糾紛，今將她不起訴。

檢方調查，2018年初，江女以生意需資金周轉為由，向洪姓老和尚借錢，並表達之後經濟好轉後，願意幫忙老和尚蓋山莊，老和尚因此拿出3000萬元給江女應急，江女則將借來的錢，依約拿去支付市值10億元的臨沂街土地交易手續費，但最後江女沒獲得銀行的授信，原欲借6億元給她的金主，因此不願出借。

洪姓老和尚屢次向江女催款未果，為此對江女及其金主提出刑、民事告訴；民事部分，台北地院已判江女應返還3150萬元；刑事詐欺告訴部分，檢方認為江女的確將借款用來買地，認定她並未施用詐術借錢，予以不起訴。

另外，關於江女被恆述法師提告詐欺的部分，恆述法師指控，江女聲稱公公往生、家族要繼承一筆價值近30億元的土地，江女與老公可分到7、8億元，便開出1張7800萬元的本票，以此向她借500萬元周轉，用於支付土地稅金，後來江女走投無路向地下錢莊借錢，她還幫江女擔保，最終卻導致她連本帶利積欠錢莊約3、4千萬元，事後江女不理不睬，想置她於死地，她這才出面提告。

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