為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    連累恆述法師積欠高利貸的女弟子 另被老和尚控借3000萬元不還...

    去年12月1日，恆述法師向台北地檢署按鈴，控告江姓女信徒涉嫌詐欺。（資料照）

    去年12月1日，恆述法師向台北地檢署按鈴，控告江姓女信徒涉嫌詐欺。（資料照）

    2021/08/12 14:45

    〔記者錢利忠／台北報導〕恆述法師去年爆出欠高利貸風波，事後她向台北地檢署控告江姓女信徒，指江女利用宗教人的慈悲心詐騙，此案仍在北檢偵辦中；不料，江女另被洪姓老和尚指控，誆稱未來願協助蓋山莊，借款3千萬元讓她拿去投資土地後，卻拒不還錢；北檢調查，江女確曾拿借來的3千萬元支付北市臨沂街土地的手續費，認定此案為民事糾紛，今將她不起訴。

    檢方調查，2018年初，江女以生意需資金周轉為由，向洪姓老和尚借錢，並表達之後經濟好轉後，願意幫忙老和尚蓋山莊，老和尚因此拿出3000萬元給江女應急，江女則將借來的錢，依約拿去支付市值10億元的臨沂街土地交易手續費，但最後江女沒獲得銀行的授信，原欲借6億元給她的金主，因此不願出借。

    洪姓老和尚屢次向江女催款未果，為此對江女及其金主提出刑、民事告訴；民事部分，台北地院已判江女應返還3150萬元；刑事詐欺告訴部分，檢方認為江女的確將借款用來買地，認定她並未施用詐術借錢，予以不起訴。

    另外，關於江女被恆述法師提告詐欺的部分，恆述法師指控，江女聲稱公公往生、家族要繼承一筆價值近30億元的土地，江女與老公可分到7、8億元，便開出1張7800萬元的本票，以此向她借500萬元周轉，用於支付土地稅金，後來江女走投無路向地下錢莊借錢，她還幫江女擔保，最終卻導致她連本帶利積欠錢莊約3、4千萬元，事後江女不理不睬，想置她於死地，她這才出面提告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女假冒實習醫師 醫院8個月後才知道立刻fire她
    2021/08/11 16:17

    女假冒實習醫師 醫院8個月後才知道立刻fire她
    「老闆」稱遭「妹妹」陷害 警秀監視器：醒醒！你根本沒有妹妹
    2021/08/06 06:06

    「老闆」稱遭「妹妹」陷害 警秀監視器：醒醒！你根本沒有妹妹

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    史蒂芬席格也被坑！加密貨幣靠明星代言詐3億
    2021/08/04 12:11

    史蒂芬席格也被坑！加密貨幣靠明星代言詐3億
    控被騙作保欠債3千萬 恆述法師告女弟子詐欺
    2020/12/01 10:41

    控被騙作保欠債3千萬 恆述法師告女弟子詐欺

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 09:06

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 14:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播