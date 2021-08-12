高鐵苗栗段拚822雙向通車 高雄明霸克露橋最快825搶通

交通部次長陳彥伯說明高雄明霸克露橋最快25日搶通。（行政院提供）

2021/08/12 14:35

〔記者李欣芳／台北報導〕上週連日豪雨造成高鐵苗栗路段邊坡滑動，該路段目前採單線雙向通行，交通部今在行政院會上表示，搶修後發現坍方範圍比原本預估來得大，加上涉及行車、施工等安全，因此延至8月22日恢復雙線雙向運行。至於高雄明霸克露橋遭土石流沖斷，當地交通被阻斷。交通部次長陳彥伯表示，目前先搭設便道，預計8月25日至29日搶通。

交通部表示，8月7日高鐵苗栗路段TK126.1里程處邊坡土石入侵路權範圍，導致邊坡滑動偵測器作動。高鐵公司當日即展開搶修作業，搶修作業期間，該路段採單線雙向通車，列車限速通過。搶修作業因該處地下水豐沛，邊坡含水量極高且軟弱，原坍塌至軌道旁的橋樑清理，尚須主機械協作，除須先開建便道通行外，又涉及電車線區域之施工安全。

交通部說，現於除草後，發現坍方範圍比原來預估大，清除之土方由原預估的700m3擴增至4000m3等因素，時間將由今（12）日延至8月21日，8月22日恢復單線雙向通車。

另外，為瞭解高市明霸克露橋現地損害情形，公路總局已利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，勘定將以打設長約600公尺河床臨時便道銜接原鋼便橋，考量搶通時間需視當地天候條件而定，初步評估至少需16到20天，也就是在8月25到29日間才能完成。

為能儘速搶通，公路總局將再持續調集機具，分別從勤和、復興兩端進行便道施築作業。搶通便道先供當地民眾對外交通聯絡後，因臨時便道可能因天候因素阻斷，將再循序加強該路段交通安全設施，並設置便道看守管制站，透過監看水情、管制通車方式來確保便道搶通後行車安全；至於中期橋梁修復預定111年4月30日完工。

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