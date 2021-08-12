為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高鐵苗栗段拚822雙向通車 高雄明霸克露橋最快825搶通

    交通部次長陳彥伯說明高雄明霸克露橋最快25日搶通。（行政院提供）

    交通部次長陳彥伯說明高雄明霸克露橋最快25日搶通。（行政院提供）

    2021/08/12 14:35

    〔記者李欣芳／台北報導〕上週連日豪雨造成高鐵苗栗路段邊坡滑動，該路段目前採單線雙向通行，交通部今在行政院會上表示，搶修後發現坍方範圍比原本預估來得大，加上涉及行車、施工等安全，因此延至8月22日恢復雙線雙向運行。至於高雄明霸克露橋遭土石流沖斷，當地交通被阻斷。交通部次長陳彥伯表示，目前先搭設便道，預計8月25日至29日搶通。

    交通部表示，8月7日高鐵苗栗路段TK126.1里程處邊坡土石入侵路權範圍，導致邊坡滑動偵測器作動。高鐵公司當日即展開搶修作業，搶修作業期間，該路段採單線雙向通車，列車限速通過。搶修作業因該處地下水豐沛，邊坡含水量極高且軟弱，原坍塌至軌道旁的橋樑清理，尚須主機械協作，除須先開建便道通行外，又涉及電車線區域之施工安全。

    交通部說，現於除草後，發現坍方範圍比原來預估大，清除之土方由原預估的700m3擴增至4000m3等因素，時間將由今（12）日延至8月21日，8月22日恢復單線雙向通車。

    另外，為瞭解高市明霸克露橋現地損害情形，公路總局已利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，勘定將以打設長約600公尺河床臨時便道銜接原鋼便橋，考量搶通時間需視當地天候條件而定，初步評估至少需16到20天，也就是在8月25到29日間才能完成。

    為能儘速搶通，公路總局將再持續調集機具，分別從勤和、復興兩端進行便道施築作業。搶通便道先供當地民眾對外交通聯絡後，因臨時便道可能因天候因素阻斷，將再循序加強該路段交通安全設施，並設置便道看守管制站，透過監看水情、管制通車方式來確保便道搶通後行車安全；至於中期橋梁修復預定111年4月30日完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中央會勘高鐵案沒通知 林姿妙：縣民很著急
    2021/08/12 11:07

    中央會勘高鐵案沒通知 林姿妙：縣民很著急
    中央屬意宜蘭、四城設高鐵站 宜縣府仍挺縣政中心站
    2021/08/11 20:18

    中央屬意宜蘭、四城設高鐵站 宜縣府仍挺縣政中心站

    Subaru Forester如何擄獲美國車主心？
    高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」
    2021/08/11 18:54

    高鐵延伸宜蘭 設站優先考量「四城」或「宜蘭」
    武界山崩 搶通得花1個月
    2021/08/10 05:30

    武界山崩 搶通得花1個月

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 09:06

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 14:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播