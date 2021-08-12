公路總局幫工程司索賄15次得手61萬 判刑1年10月撤職

公路總局第一區養護工程處林姓前幫工程司在職時索賄15次共得手61萬8100元，被判刑1年10月，並撤職，停止任用公務員3年。（記者吳政峰攝）

2021/08/12 14:01

〔記者吳政峰／台北報導〕公路總局第一區養護工程處林姓前幫工程司在職時，違反職務收受不正利益，被判刑2年、緩刑5年，而後又被查出他向施工廠商索賄，要求廠商交付每期估驗計價金額的5%，15次共得手61萬8100元，觸犯貪污罪，再被判刑1年10月，無法緩刑。懲戒法院收案後，認其嚴重傷害政府廉能形象，日前判他撤職，停止任用公務員3年。

判決指出，林員負責轄區內工程的履約管理、計畫書審核、材料進廠查驗、品質及工地稽查等，對廠商有實質的督導權，但他未落實稽核，反利用權勢期約索賄，與廠商約定要求交付每期估驗計價金額的5%，做為林員材料審查、估驗請款等職務上行為的對價關係。

廉政署調查後，認為林員之前也曾因收賄護航廠商而被判刑，情資可信，便報請檢察官指揮偵辦。檢察官約談林員到案後，他認2011年到2012年間，前後收賄共15次，累計61萬8100元，願意繳回犯罪所得。

他前案被判刑2年、褫奪公權2年、緩刑5年，原本免關，但因本案再度爆發，新北地院認為不可輕縱，判他1年1月徒刑，未給予緩刑。而交通部再把全案移請懲戒法院審理。

懲戒法院指出，雖然林員收賄15次，但全案繫屬懲戒法院時，其中2次已超過懲戒權時效，只能免議。另外13次還在時效內，累計收賄金額為54萬2100元。

懲戒法院表示，林員擔任一工處幫工程司，負責相關公共工程的履約管理等工作，卻於執行職務時不知廉潔自持，2014年間觸犯違背職務收受不正利益犯行，被處有期徒刑2年，禠奪公權2年，緩刑5年，竟又另遭查獲有本件不違背職務收受賄賂的犯行，所為嚴重破壞政府廉能紀律形象，惟考量其坦承犯行，繳回犯罪所得，合議庭評議後判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

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