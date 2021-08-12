體育署長張少煕堅辭 蘇貞昌：肯定勇於負責態度

體育署長張少煕。（資料照）

2021/08/12 13:25

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院今日舉行院會，教育部長潘文忠向行政院長蘇貞昌報告體育署長張少煕堅辭一事，會後教育部轉述，院長蘇貞昌肯定張少煕勇於負責的態度，待張少煕完成檢疫隔離、陪同東京奧運代表團接受總統蔡英文嘉勉之後，再行離職和歸建大學任教。

東京奧運7月19日代表團去程包機座位安排引發爭議，國手坐經濟艙，但官員等人卻坐商務艙，雖然體育署說明是因為防疫關係採梅花座安排，但仍無法止息全國民眾怒火，教育部長潘文忠和體育署長張少煕也為此公開道歉，張少煕也立即提出書面和口頭請辭，因賽事開打在即，政院指示先照顧好國手，待賽後再檢討處理，張少煕因此如期赴東奧，且去程特別搭經濟艙。

潘文忠向行政院長蘇貞昌報告後表示，張少煕署長雖於督導東奧代表團機位上安排未盡完善，但於東奧籌備期間，監督各項培訓計劃之執行盡心盡力，同時東奧舉辦期間也帶領後勤團隊，就國手生活起居、後勤等給予最完善的支援，讓選手、教練團、隊職員通力合作，成就我國奧運史上最佳成績，仍要肯定付出和貢獻。

潘文忠表示，尊重張少煕署長勇於任事、負起行政責任的決心，接受張署長辭職歸建返校的決定。

張少煕是去年9月1日上任體育署長，擔任體育署長近1年，離職後將返回國立台灣師範大學任教。

教育部表示，藉由此次東京奧運經驗，教育部體育署會持續精進，優化基層選手培訓機制、完善選手生涯照顧、強化黃金計畫，以備戰2022杭州亞運、2024巴黎奧運等國際重要運動賽事。

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