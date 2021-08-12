罷免林昶佐連署案鬧雙包 鍾小平今領二階表：最大力量是藍軍

圖左至右為鍾小平、鄭大平、黃裕鈞（記者郭安家攝）

2021/08/12 12:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市第5選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免連署案鬧雙包，以無黨籍台北市議員鍾小平、國民黨口譯哥黃裕鈞、鄭大平為首的領銜人，今天至中選會領取第二階段連署表格，如達2.4萬份連署即可達門檻投票。但對於名嘴謝寒冰質疑，為了個人政治利益，覬覦罷免後立委補選？鍾回應，「攻擊我，只是幫林昶佐吧！」他這組最可能罷掉林！最大力量當然是藍軍力量，這是政治ABC。

對於清林散昶團隊也在發起連署，呼籲鍾小平淡化個人政治色彩，讓罷免回歸為公民運動。但鍾小平說，降低政黨色彩是不了解地方政治者的看法，當然什麼票都要，連綠的票也要，綠的也有很多來連署啊！主體最大力量當然是藍軍，這是政治ABC基本常識，簽的人大部分當然是藍軍系統、國民黨支持者，這是無庸置疑的基本概念。

談到外界質疑透過罷免案要選立委，鍾小平回應，沒有他這組領銜人的強大陸軍，連署會不會過？「攻擊我，只是幫林昶佐吧！我不要說別組連不成，應該支持我們這組最有可能罷掉林昶佐」；至於選立委，是未來國民黨主席朱立倫或江啟臣決定，難道選立委是他個人心願，他想選就可以選的話，要不要顧慮20％的台北市長柯文哲白色力量態度，藍白要不要合作？罷免林昶佐後，一定不能讓民進黨再當選，是不是要建構非綠平台，讓民進黨的票極小化，讓非民進黨的票極大化。

鍾小平還說，他有歷史任務，沒有鍾小平罷免可能不成，有鍾小平就會罷免成功，這是很清楚態勢，他要不要選立委，由民調及民意決定，不是他決定的，一切看萬華中正24萬公民決定。媒體追問是否要選？鍾又說，他沒有態度，這是假設性問題，他沒有在想立委選舉，只有罷免林昶佐的目標。

鍾小平說，第一階段2400份已達成，今天起要募集第二階段2萬4000份，而他們目標是3週募集3萬5000份連署，只有一個目標請林昶佐離開萬華去唱歌、開巡迴演唱會！至於其他罷免團體，他希望對方支持他這組，若對方也連署過關，就兄弟登山各自努力、分進合擊。鄭大平說，樂觀另外一個團體也審查過關，希望對方跟他合作。

對於林昶佐上週去西門町跟與上海老天祿二代互動，鍾小平痛批，林找老天祿這樣的綠色支持者，連作弊都不會，還稱林昶佐有打電話關心，打個電話就可以當立委啦？老天祿一句話，你就不會被罷免掉？很幼稚！到現在還不肯認錯，為何被環南市場會長林勝東幹譙？因為那天林勝東跟攤商代表等了半小時，林昶佐隔20公尺不打招呼，這些都是偏綠選民、林昶佐的樁腳耶！「你在那邊跟哈巴狗一樣，得了政治的僵直性脊隨炎」，等陳時中來幫忙開車門。

鍾小平呼籲，林昶佐像男子漢直球對決，你也發動綠的支持者嘛！大家來對決打一場戰爭嘛！你不敢，做錯事也不反省，當萬華被說破口時，你有沒有說過一句話、替萬華辯護？那萬華選你幹嘛。

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