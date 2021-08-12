注意午後雷陣雨！ 12縣市發布大雨特報

氣象局下午2時5分對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與宜蘭縣等12縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）

2021/08/12 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12日）西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，外出民眾務必攜帶雨具，並請注意雷擊及強陣風。

氣象局下午2時5分對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與宜蘭縣等12縣市發布大雨特報。

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