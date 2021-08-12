注意午後雷陣雨！ 12縣市發布大雨特報

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
氣象局下午2時5分對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與宜蘭縣等12縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12日）西半部及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，外出民眾務必攜帶雨具，並請注意雷擊及強陣風。
氣象局下午2時5分對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與宜蘭縣等12縣市發布大雨特報。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
外出防曬防中暑！ 台東發布高溫特報 長濱已達36度
日本恐遭連續暴雨襲擊 鄭明典PO圖：再來一輪梅雨...
國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
南部上午有雨、北部午後強降雨 週日起天氣穩定
午後雷陣雨來了！ 9縣市發布大雨特報
為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
嘉縣豪雨致災蜂箱滅頂 水上養蜂農：心血全沒了
自購52.4萬劑AZ今下午抵台 陳時中：會按照年齡往下打
北埔冷泉附近一度巨石封路 挖土機左右開攻開通
紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
熱門推播