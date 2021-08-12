文大董事長懸缺2年 法院裁定前台大學術副校長陳泰然暫代

士院認為前台大學術校長陳泰然（見圖）的學、經歷豐富，裁定由陳擔任第18臨時董事並代行董事長職權，並期待陳妥適處理文大召集董事會推選董事長。（資料照）

2021/08/12 12:03

〔記者溫于德／台北報導〕私立文化大學董事長張鏡湖前年辭世，學校董事分為兩派人士，導致遲遲無法選出新任董事長，教育部依「私立學校法」推薦5名人選。士林地院認為，前台大學術副校長陳泰然的學、經歷豐富，裁定陳為第18屆臨時董事並代行董事長職權，並期待妥適召集董事會推選董事長。

張鏡湖2019年11月25日辭世後，總共10名董事分成兩派，「家族派」包括張鏡湖的女兒張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文，「校友派」則有文大校友總會前理事長黃有良、陳樹、金榮華、張冠群、袁興夏。

由於兩派意見相左無法選出新任董事長，遭教育部認定無法在私校法規定的1個月期限內提出補選，依法推薦陳泰然、前國策顧問柴松林、東方設計大學前代理校長賴鼎銘、文大校友劉福來、學者曾憲政等5人。

士院原考量董事會於張鏡湖辭世後立即依私校法規定向教育部申請召開董事會推選董事長，屬積極行使職權，且現任10名董事均未被法院假處分禁制行使職權，或陷於精神錯亂、重病、生死不明等情，駁回教育部聲請。

經教育部抗告。士院另一個合議庭指出，文大董事既然因內部紛爭無法在限期推選董事長，且至今已延宕逾一年半以上仍各執己見，並就召開董事會進行杯葛，顯然怠於推選董事長，因此，教育部得依私校法第26條第2項規定提出聲請。

經士院審酌5人是否符合私校法規定、私校法施行細則後，認陳泰然為美國紐約州立大學博士，並曾任台大學術副校長、現為台大大氣科學系（所）教授，具備豐富行政及學術經驗，熟悉學校治理及運作，並已預先出具願任同意書同意擔任臨時董事，另參酌文大為私立大學，選任具有管理大學經驗者，能妥適處理召集董事會推選董事長等事宜，裁定陳為文大第18屆臨時董事並代行董事長職務。

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