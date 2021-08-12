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    首頁　>　臺北市

    在家享受法式料理 飯店瞄準宅經濟推到府私廚

    北投老爺看準宅食經濟持續延燒與居家聚餐商機，推出「私廚‧宅宴」專案，消費者在家就能享用法式料理。（北投老爺提供）

    北投老爺看準宅食經濟持續延燒與居家聚餐商機，推出「私廚‧宅宴」專案，消費者在家就能享用法式料理。（北投老爺提供）

    2021/08/12 11:55

    〔記者陳心瑜／台北報導〕餐飲內用已有條件開放，但許多民眾對外出用餐持觀望態度，北投老爺酒店瞄準居家聚餐商機，推出飯店法式餐廳主廚到府上菜服務，出動私廚管家、飯店主廚，食材與餐盤用具皆由飯店選品直送，菜色設計、餐桌佈置、桌邊服務到料理都可客製化。

    北投老爺酒店表示，此「私廚‧宅宴」服務由PURE法式餐廳主廚陳之穎掌廚，每套法式餐點包含開胃前菜、熱前菜、湯品、主餐、甜點，為完整營造法式氛圍與呈現法式料理的精緻，食材與餐盤用具皆為飯店原本所採用，用餐結束後，私廚團隊會進行廚房與餐桌清潔復原，目前限雙北地區預約。

    北投老爺酒店表示，陳之穎料理資歷已餘20多年，曾至法國米其林餐廳及澳洲分子餐廳見習，回台後獲多間知名飯店延攬，專注鑽研法式料理，最注重的是法式料理手法結合在地食材，呈現食材的原味，例如紐西蘭特級菲力牛排佐綠胡椒醬，以陽明山小農直送鮮蔬脆口的搭配，肉汁四溢卻又清爽無負擔。

    老爺酒店表示，「私廚‧宅宴」專案4人以上成行，消費者可於用餐日前14天提出預約與特殊需求討論，並定時追蹤進度，感受頂級規格法式服務，依客製化菜單不同而有所調整，整場私廚服務包括前置作業、用餐時間及撤場作業總計約4.5小時。

    北投老爺酒店表示，以最嚴謹的態度實施相關防疫措施，新鮮食材與餐盤用具皆會於館內進行消毒清潔保存作業，主廚與服務團隊於出發前將使用快篩試劑檢測確保陰性結果，入門前現場量測體溫，服務中全程配戴口罩與手套並隨時以75%酒精消毒，安心在家享用美味法式餐點。

    北投老爺看準宅食經濟持續延燒與居家聚餐商機，推出「私廚‧宅宴」專案，消費者在家就能享用法式料理。（北投老爺提供）

    北投老爺看準宅食經濟持續延燒與居家聚餐商機，推出「私廚‧宅宴」專案，消費者在家就能享用法式料理。（北投老爺提供）

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