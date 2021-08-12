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    首頁　>　臺北市

    不只有教育是產業 藍委提案體育署升格「運動發展部」

    立委洪孟楷（左1）、萬美玲（右2）與超馬好手林義傑（左2）、中興大學運動與健康管理研究所所長余宗龍（右一）等，12日召開「體育署升格草案待審」記者會，呼籲儘速審查及共同支持。 （記者劉信德攝）

    立委洪孟楷（左1）、萬美玲（右2）與超馬好手林義傑（左2）、中興大學運動與健康管理研究所所長余宗龍（右一）等，12日召開「體育署升格草案待審」記者會，呼籲儘速審查及共同支持。 （記者劉信德攝）

    2021/08/12 11:48

    〔記者林良昇／台北報導〕台灣代表隊在2020東京奧運表現出色，增進民眾對體育產業的關切，國民黨立委洪孟楷提出「運動發展部組織法草案」，要將目前屬教育部的體育署升格為「運動發展部」，囊括我國所有運動事務，不只是在教育下的項目。

    洪孟楷今與國民黨立委萬美玲、台灣超馬好手林義傑、中興大學運動與健康管理研究所所長余宗龍共同召開記者會，呼籲將體育署升格，成立運動發展部，囊括我國所有運動事務。

    洪孟楷表示，行政院應重視體育發展的項目及產業，目前的體育署是設在教育部的三級機關，人員員額僅100餘位，甚至比台北市體育局編制的250餘人還少，目前體育署的組織架構，不足以全力支持我國運動產業發展，他已於上會期提出「運動發展部組織法草案」，希望催生運動發展部。

    洪孟楷說，台灣在東京奧運表現亮眼，在國人共同關心時，應落實組織改造，成立運動發展部是朝野共識，呼籲各黨團都能提出相關版本，行政院也能提出政院版，在下會期立院的教育及文化委員會優先討論。

    萬美玲指出，體育署預算規模小、人力不夠，且教育部長對教育有專長，但不一定懂體育，體育署的決策可能處處制肘其他部會，會讓體育發展非常有限，希成運動發展部升格能儘速在立院委員會審議。

    萬美玲說，除升格運動發展部之外，她也提出「運動產業發展條例增訂第26條之2條文草案」，讓企業捐贈運動產業，捐贈金額上限2千萬元，並扣除該企業捐增金額的250%營業所得，其中捐贈金額20%用於運動員培訓，卻受財政部、教育部制肘而沒辦法順利通過。

    林義傑表示，運動和體育的概念不同，體育是指體育教育，但運動涵蓋產業競技甚至刑事責任等，不僅是教育，運動發展部成立是業界希望政府要做的事情，不僅是把所有經費砸在黃金計畫及奪牌上，而是讓更多的運動員、教練有保障，結合政府和民間資源，帶動整體運動產業發展。

    余宗龍則提到，運動賽事近期得到一流的關注，但主管的體育署在政府部門裡是三流的機構，整體運動發展要用未來思維來看，如果體育署能升格，就可以跟財政部等單位平行溝通，未來甚至可以與外交部合作，發展運動外交等項目。

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