為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高端23日起開打 李秉穎曝下一步保護力研究計畫

    台大兒童醫院感染科醫師李秉穎。（資料照，圖由Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

    台大兒童醫院感染科醫師李秉穎。（資料照，圖由Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

    2021/08/12 11:46

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心規劃，COVID-19公費疫苗預約平台，第6輪將開打國產高端疫苗，預約將於8月13日中午12點結束並進行結算，預計8月23日起開打，對此指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今分享，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開打，國內即將要進行對照分析研究，以取得國人接種不同廠牌疫苗後的具體保護效力數據。

    指揮中心統計，國內目前有超過107萬人想打高端疫苗，李秉穎今天接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時表示，從臨床試驗來看，接種高端疫苗的副作用發生率低，這本來就是蛋白質疫苗的特點，至於大家關心的有效性，隨著高端開打，專家將展開緊急使用授權（EUA）後的使用效益分析。

    李秉穎進一步說明，現在台灣可接種的疫苗包括AZ、莫德納、高端等3種，接種後即可透過大數據、健保資料庫、疫苗接種紀錄等資料，當有人染疫後，就能分析個案是否有接種過疫苗、打的是哪種疫苗，AZ、莫德納、高端及沒有打疫苗者的4組數據，看國人感染COVID-19的發生率，就能得到具體保護效力評估。

    至於部分輿論持續指控高端疫苗的EUA程序不正當，質疑政府圖利高端，李秉穎直言，疫苗涉及全民利益，在這樣的背景下「圖利廠商是天經地義的事！」，如同國家對重大企業享有稅賦減免和獎勵投資方案、政府提供研究經費給學校，難道這些都要說是圖利嗎？

    李秉穎強調，應更謹慎看待「圖利」一詞，疫苗問世後，可望加速控制疫情、恢復經濟繁榮，獲益的是民眾並非特定群體，他認為扶植疫苗產業應依循口罩國家隊的成功模式，綜觀美、韓等國家全力扶植疫苗產業，反觀台灣情景值得民眾深思。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    九把刀岳母猝逝 疫苗權威專家李秉穎這樣說
    2021/08/12 09:40

    九把刀岳母猝逝 疫苗權威專家李秉穎這樣說
    高端疫苗16日預約 23日起接種
    2021/08/12 05:30

    高端疫苗16日預約 23日起接種

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    高端疫苗8/23開打！ 蔡英文親曝：我也會去
    2021/08/11 18:28

    高端疫苗8/23開打！ 蔡英文親曝：我也會去
    23日開打高端疫苗 陳時中：至少準備60萬劑、最好有80萬劑
    2021/08/11 14:32

    23日開打高端疫苗 陳時中：至少準備60萬劑、最好有80萬劑

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    高端審查被質疑黑箱 李秉穎駁：非事實！
    2021/07/20 11:14

    高端審查被質疑黑箱 李秉穎駁：非事實！
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/12 09:06

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/12 10:43

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！
    2021/08/08 17:00

    防疫物資吃不完？網紅傳授3食譜 泡麵秒變高級料理！ 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播