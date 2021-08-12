高端23日起開打 李秉穎曝下一步保護力研究計畫

台大兒童醫院感染科醫師李秉穎。（資料照，圖由Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

2021/08/12 11:46

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心規劃，COVID-19公費疫苗預約平台，第6輪將開打國產高端疫苗，預約將於8月13日中午12點結束並進行結算，預計8月23日起開打，對此指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今分享，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開打，國內即將要進行對照分析研究，以取得國人接種不同廠牌疫苗後的具體保護效力數據。

指揮中心統計，國內目前有超過107萬人想打高端疫苗，李秉穎今天接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時表示，從臨床試驗來看，接種高端疫苗的副作用發生率低，這本來就是蛋白質疫苗的特點，至於大家關心的有效性，隨著高端開打，專家將展開緊急使用授權（EUA）後的使用效益分析。

李秉穎進一步說明，現在台灣可接種的疫苗包括AZ、莫德納、高端等3種，接種後即可透過大數據、健保資料庫、疫苗接種紀錄等資料，當有人染疫後，就能分析個案是否有接種過疫苗、打的是哪種疫苗，AZ、莫德納、高端及沒有打疫苗者的4組數據，看國人感染COVID-19的發生率，就能得到具體保護效力評估。

至於部分輿論持續指控高端疫苗的EUA程序不正當，質疑政府圖利高端，李秉穎直言，疫苗涉及全民利益，在這樣的背景下「圖利廠商是天經地義的事！」，如同國家對重大企業享有稅賦減免和獎勵投資方案、政府提供研究經費給學校，難道這些都要說是圖利嗎？

李秉穎強調，應更謹慎看待「圖利」一詞，疫苗問世後，可望加速控制疫情、恢復經濟繁榮，獲益的是民眾並非特定群體，他認為扶植疫苗產業應依循口罩國家隊的成功模式，綜觀美、韓等國家全力扶植疫苗產業，反觀台灣情景值得民眾深思。

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