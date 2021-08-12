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    中研院研究員外遇提離婚 妻索賠1棟房子及1500萬竟挨告恐嚇

    中央研究院經濟研究院簡姓研究員與女研究助理疑有婚外情，氣得妻子要他賠1間房子及移轉1500萬元財產，簡男自認清白，怒控妻子恐嚇取財等罪；台北地檢署勘查相關資料後不起訴簡妻，簡男不服聲請再議，經發回北檢續查後，簡妻仍獲不起訴。 （資料照）

    中央研究院經濟研究院簡姓研究員與女研究助理疑有婚外情，氣得妻子要他賠1間房子及移轉1500萬元財產，簡男自認清白，怒控妻子恐嚇取財等罪；台北地檢署勘查相關資料後不起訴簡妻，簡男不服聲請再議，經發回北檢續查後，簡妻仍獲不起訴。 （資料照）

    2021/08/12 11:27

    〔記者錢利忠／台北報導〕中央研究院經濟研究院簡姓研究員與女研究助理疑有婚外情，氣得妻子要他賠1間房子及移轉1500萬元財產，簡男自認清白，怒控妻子恐嚇取財等罪；台北地檢署勘查簡妻提供丈夫與小三的LINE紀錄，提及「先享受兩人世界」等曖昧字眼，認定簡男侵害妻子配偶權在先，因此將妻子不起訴，簡男不服聲請再議，經發回北檢續查後，妻子仍獲不起訴。

    檢方調查，2019年1月間，簡男突然提議離婚，還問妻子要提出哪些條件才願點頭，引來妻子懷疑，2個多月後，妻子意外撞見丈夫與女研究助理之間的line對話紀錄，內容提及「我都說我愛慕你很久了」、「就是要寵你」、「先享受兩人世界」等諸多男女交往時常出現的曖昧字眼，這才驚覺丈夫搞外遇。

    簡妻不滿丈夫外遇在先，竟還向她提議離婚，氣得找律師與丈夫談判，要求丈夫處理夫妻之間的共同財產，並提議丈夫應賠1間房子及移轉1500萬元財產給她；簡男否認出軌，自認清白，為此控告妻子恐嚇取財及強制等罪，指控妻子與兒子之間的關係不睦，雙方已無法繼續維持婚姻，妻子卻要脅要向民代爆料、召開記者會等方式，逼他移轉財產，已使他心生恐懼。此外，簡男另向士林地院訴請離婚。

    檢方勘查簡妻所提供丈夫與小三的LINE對話紀錄，認為簡男與女研究員之間的相處，已逾越一般男女相處的分際，導致簡妻的配偶權遭侵害，簡妻委請律師處理離婚及夫妻分產，並以簡男先對婚姻不忠為由，揚言開記者會或請中研院上級機關究責當作談判籌碼，藉此主張應分得較多的財產，其主觀上並沒有恐嚇取財等不法犯意，因此將她不起訴。

    至於簡男與妻子之間的離婚官司也被法院駁回，士林地院認為，簡男出軌違背婚姻的忠誠義務在先，是夫妻關係降溫的主要原因，即使婚姻有破綻，簡男也應負較多的責任，簡男卻對責任相對較少的妻子訴請離婚，客觀上明顯欠缺受容許的理由或原因，因此予以駁回。

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