「麟洋配」悠遊卡桃紅色設計被酸爆 王齊麟曝光修改後新款式

悠遊卡公司昨宣布推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，不過不少網友開酸設計不好看，王齊麟今天在臉書上宣布新款式，並表示原先桃紅色設計的版本也會製作出來，後續再贈送給球迷朋友。（取自王齊麟臉書）

2021/08/12 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕悠遊卡公司昨宣布推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，不過不少網友開酸設計不好看，王齊麟今天在臉書上宣布新款式，並表示原先桃紅色設計的版本也會製作出來，後續再贈送給球迷朋友。

悠遊卡公司昨在臉書分享「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡資訊，一套2張，包括桃紅色為底，王齊麟、李洋搭肩照配上Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點搭配2人Q版人像，開賣時間點特別選在李洋生日8月12日，粉絲今天搶購還能祝李洋生日快樂，不過有不少網友認為設計不好看，紛紛留言開酸。

王齊麟稍早於臉書表示，一整天收到許多球迷朋友的關心與建議，經過與團隊經過反覆的討論後，再度設計新的一款，代替原先桃紅色為底的款式，王說，新款式他和李洋都很喜歡，希望這個新版大家也會喜歡。

王齊麟也說，原本桃紅色的版本「他覺得也很可愛」，因為那是他們今年年初在泰國3站比賽的照片，也是讓多數人第一次真正認識「麟洋」的開始，對他們而言是一段值得紀念的美好回憶，因此經過討論後，該款式還是會製作出來，「之後看用甚麼方式贈送給喜歡我們的球迷朋友們，這是我們想跟你們分享的紀念」。

王齊麟表示，公益活動的部份他們一定會支持參與，「能在自己有能力的時候去幫助別人也是我們一直想做的事，但我們當運動員的可能還不習慣一下子要想那麼多事，畢竟我們已經習慣腦袋中只裝著羽球」。

王齊麟最後強調，很多事他們也都是第一次遇到，如果有不圓滿的地方，請大家多多包涵，並感謝大家對他們的喜愛與支持，「未來我們一定會更加努力，用更好的表現來感謝大家」；他也在末段祝福「最親愛的搭檔」李洋26歲生日快樂，並感性說道「答應送給你的生日禮物，我們一起做到了！」

悠遊卡公司也在臉書上表示，經過團隊的持續討論，推出的另一個版面希望大家會喜歡，並強調悠遊卡公司長期以來，發行運動員的紀念悠遊卡，除了希望為選手精彩的旅途留下紀念，也積極滿足球迷朋友們收藏的期待。

悠遊卡公司指出，希望在服務市場的同時，「最重要的是，我們也能重視選手的心情與期待，並為運動產業的發展盡點微薄之力」。

悠遊卡公司說，在這次短時間內製作的過程中，由衷地感謝選手與我們分享種種精彩的時刻、難忘的心情、最愛的擊球角度，以及每個善待他們的場地。「我們期待透過卡片的發行，一起為麟洋配繼續加油，繼續喝采」。

不少網友認為原先設計不好看，紛紛留言開酸。（取自臉書）

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