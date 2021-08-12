台海軍情》105榴砲夜間實彈射擊 瞬間爆出耀眼光芒金蛇火絲

陸軍105榴砲昨天進行夜間實彈射擊，射擊瞬間火光四射，更有耀眼的火絲如金蛇般自砲口環繞竄出，極具感官的震撼衝擊。（圖：軍聞社提供）

2021/08/12 10:59

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍21砲指部105榴砲部隊昨天在中部砲兵陣地進行日丶夜間實彈射擊測考，軍聞社派出多位人員全程記錄拍攝，其中，105榴砲在夜間射擊的一張畫面，射擊瞬間火光四射，更有耀眼的火絲如金蛇般自砲口環繞竄出，極具感官的震撼衝擊。

陸軍21砲指部官兵昨天於中部地區接受基地期末鑑測，依令實施戰術機動及陣地佔領後，並向想定目標進行實彈射擊，驗證砲兵部隊整體戰力。在測驗過程中，官兵戰術機動至陣地，並實施各項射擊課目，包括「射擊、測量、觀測、通信、砲操」等砲兵部隊聯合操作，按照程序、步驟、要領，發揮團隊精神，順利完成所有測驗課目，展現平時勤訓精練的成果。

從軍聞社發佈的照片顯示，有多門105榴砲是由大型車輛的牽引，連同砲班官兵及火砲，在一般公路上進行機動轉換陣地，當多輛軍車及牽引火砲出現在大馬路上時，受到相當大的矚目，民間車輛駕駛在開車經過軍車火砲車隊時，也不免轉過頭來行注目禮。

21砲指部隸屬陸軍第6軍團，除了配有各型火砲之外，還有雷霆兩千多管火箭系統丶復仇者飛彈系統，台灣向美國採購的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），未來在運交台灣之後，也將交由6軍團21砲指部部署運用。

21砲指部官兵昨天在中部地區實施射擊鑑測，軍聞社照片捕獲到日間射擊丶砲彈由砲口飛出的瞬間，與夜間射擊展現風貌不同。（圖：軍聞社提供）

陸軍21砲指部昨天有多門105榴砲經由大型車輛的牽引，連同砲班官兵及火砲，在一般公路上進行機動轉換陣地，當多輛軍車及牽引火砲出現在大馬路上時，受到相當大的矚目，民間車輛駕駛在開車經過軍車火砲車隊時，也不免轉過頭來行注目禮。（圖：軍聞社提供）

21砲指部官兵進行機動車轉換陣地前準備，確保車輛牽引火砲安全無虞。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法