腎臟科名醫江守山偽造員工病歷詐健保 判刑5月

高等法院維持一審見解，今仍依詐欺得利罪判江守山5月徒刑。（資料照）

2021/08/12 10:56

〔記者楊國文／台北報導〕腎臟科名醫江守山任職新光醫院腎臟科主治醫師期間，同時在外經營食品公司，多次利用門診機會偽造公司44名員工病歷，開出體檢醫囑，詐得12萬餘元健保費，高等法院維持一審見解，今仍依詐欺得利罪判江5月徒刑，每日得以新台幣3000元易科罰金、共45萬元。

江守山被控在2013年8月間，持他經營的「國際機能食品公司」44名員工健保卡過卡，造假44份病歷，虛構員工主訴腹部長期疼痛、水腫等症狀，同時開立檢驗單，其中35名員工事後依照檢驗單時間至新光醫院體檢，新光醫院查知後，將詐領健保給付歸還健保局，損失12萬餘元，對江守山提告。

江守山辯稱，44名員工中，只有少數高階主管付給他費用，其餘都由他倒貼，全數付給新光醫院，他從醫院獲得的給付，每位病人僅有160元、總計約7000元，否認有Ａ健保費情事。

士林地檢署檢察官傳喚44名員工，皆證稱不知道江守山製作他們的病歷，是公司人事部告知免費體檢是「員工福利」，才會把健保卡交給人事部辦理。

士林地院審理認定，江守山確實沒有看診，在業務上不實製作44名員工病例，其中35人至醫院身體檢查，使新光醫院付出不必要的檢查費用，認定江涉犯刑法339條第一項詐欺得利罪，將他判刑5月，每天得以3000元代價易科罰金。

全案上訴後，高等法院認定一審判決無誤，今仍判江5月徒刑，得易科罰金新台幣45萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法