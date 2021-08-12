獨家》中小學9月開學 首波教職員逾30萬人、9成接種疫苗

全國中小學教職員陸續施打疫苗中，目前已有逾30萬人完成接種。示意圖。（資料照）

2021/08/12 09:59

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學將在9月1日開學，依武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫策略，教育部預計在開學前讓中小學教職員能完成第1劑疫苗接種，首波中小學及幼兒園教職員共33萬多人造冊，目前已逾30萬人接種疫苗、接種率達90％。

教育部表示，中小學正式編制內教職員及代理代課老師，只要學校造冊的名單均為首波疫苗接種對象，高中、國中、國小及幼兒園第1階段造冊人數為33萬8593人，目前已接種疫苗人數為30萬6005人，疫苗接種率達90％。

教育部說明，部分縣市已造冊、但尚未進行疫苗施打之高中教師，預定於今日至8月16日施打完成。

不過，未被學校列入首波造冊名單的中小學教師，包括新聘代理代課教師等，教育部表示，已請地方教育局處和學校通知，採雙管齊下方式，請這些老師先去COVID-19公費疫苗預約平台登記疫苗接種，另也進行第2波造冊。

指揮官陳時中昨在記者會宣布，第6輪接種疫苗為高端疫苗，可預約登記時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止，依年齡順序施打，預計至少有60萬劑；另我國自購52萬劑AZ疫苗下午抵台。

此外，補習班工作人員施打疫苗部分，第1階段造冊人數為5萬6844人，據統計，目前已接種疫苗人數為3萬9348人，疫苗接種率為69％，已造冊、但尚未施打者預計自今日至8月16日完成施打。

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