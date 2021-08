已贈台250萬劑疫苗 美國目前無加碼計畫

美國聯邦參議員達克沃絲(中,坐輪椅者)表示,美國將會贈台400萬劑疫苗。(資料照,外交部提供,本報合成)

2021/08/12 10:30

首次上稿:09:40

更新時間:10:29(新增外交部回應)

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國民主黨籍參議員達克沃絲(Tammy Duckworth)10日受訪表示,台灣是世界上唯一被中國封鎖、無法獲取武漢肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒病)疫苗的國家。達克沃絲同時提及美國援台疫苗,「一開始是75萬劑,現在已經超過400萬劑了」;經查證確認,其表達意思是指台灣目前已獲贈的疫苗數量(正確數量為250萬劑),美國目前沒有增加後續援贈的計畫。

達克沃絲6月曾搭乘美軍C-17運輸機來台,傳達美國跨黨派對台灣的支持,當時宣布美國將捐贈75萬劑疫苗,爾後美加碼共贈台灣250萬劑莫德納疫苗。

達克沃絲10日接受華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)高級助理伊絲頓(Nina Easton)訪問時表示,大多數的美國人並不曉得台灣在美國去年爆發疫情時,捐贈許多防疫用品給美國,因此,美國贈台疫苗「完全沒有任何附加條件」,這點與中國不一樣。

達克沃絲表示,她和同事們針對疫苗供應一事向白宮表示,「你知道台灣已經被中國封鎖了嗎」?達克沃絲認為,中國基本上封鎖了台灣向外獲得疫苗的途徑,中國向台灣表示「如果你們想要疫苗,來向我們買」,同時,中國也已經濟作為要脅,不准其他國家向台灣提供疫苗。

達克沃絲強調,台灣是世界上唯一被中國封鎖獲取疫苗的國家,因此今年6月她與同事從韓國搭乘美國軍機飛來台灣閃電訪問,要和台灣人說「美國不會拋下你們」,而現在「雖然一開始是75萬劑,現在已經超過400萬劑了」(even though it was 750,000,the initial tranche, we are now well over 4 million.),至於其他亞洲國家,泰國將獲得250萬劑,印尼也將獲得美國疫苗。

有媒體引述報導指出,美國將贈台灣400萬劑疫苗,經查證確認,其表達意思是指台灣目前已獲贈的疫苗數量(正確數量為250萬劑),美國目前沒有增加後續援贈的計畫。

外交部發言人歐江安指出,美方將捐贈台灣400萬劑疫苗的說法,經向美方查證後,目前並無此訊息。我方感謝美國會議員的支持與協助,但有關疫苗捐贈事,白宮並未有進一步訊息。歐江安並再次感謝3位參議員積極協助台灣爭取疫苗並不辭辛勞親自來台宣布;達克沃絲參議員在專訪中敘述訪台的經過與感受,其力挺台灣的堅定友誼令人動容。

相關新聞

砲轟中國封鎖台灣!達克沃絲曝:美贈台疫苗目標400萬劑

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法