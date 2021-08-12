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    首頁　>　臺北市

    已贈台250萬劑疫苗 美國目前無加碼計畫

    美國聯邦參議員達克沃絲（中，坐輪椅者）表示，美國將會贈台400萬劑疫苗。（資料照，外交部提供，本報合成）

    美國聯邦參議員達克沃絲（中，坐輪椅者）表示，美國將會贈台400萬劑疫苗。（資料照，外交部提供，本報合成）

    2021/08/12 10:30

    首次上稿：09:40
    更新時間：10:29（新增外交部回應）

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）10日受訪表示，台灣是世界上唯一被中國封鎖、無法獲取武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫苗的國家。達克沃絲同時提及美國援台疫苗，「一開始是75萬劑，現在已經超過400萬劑了」；經查證確認，其表達意思是指台灣目前已獲贈的疫苗數量（正確數量為250萬劑），美國目前沒有增加後續援贈的計畫。

    達克沃絲6月曾搭乘美軍C-17運輸機來台，傳達美國跨黨派對台灣的支持，當時宣布美國將捐贈75萬劑疫苗，爾後美加碼共贈台灣250萬劑莫德納疫苗。

    達克沃絲10日接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級助理伊絲頓（Nina Easton）訪問時表示，大多數的美國人並不曉得台灣在美國去年爆發疫情時，捐贈許多防疫用品給美國，因此，美國贈台疫苗「完全沒有任何附加條件」，這點與中國不一樣。

    達克沃絲表示，她和同事們針對疫苗供應一事向白宮表示，「你知道台灣已經被中國封鎖了嗎」？達克沃絲認為，中國基本上封鎖了台灣向外獲得疫苗的途徑，中國向台灣表示「如果你們想要疫苗，來向我們買」，同時，中國也已經濟作為要脅，不准其他國家向台灣提供疫苗。

    達克沃絲強調，台灣是世界上唯一被中國封鎖獲取疫苗的國家，因此今年6月她與同事從韓國搭乘美國軍機飛來台灣閃電訪問，要和台灣人說「美國不會拋下你們」，而現在「雖然一開始是75萬劑，現在已經超過400萬劑了」（even though it was 750,000，the initial tranche, we are now well over 4 million.），至於其他亞洲國家，泰國將獲得250萬劑，印尼也將獲得美國疫苗。

    有媒體引述報導指出，美國將贈台灣400萬劑疫苗，經查證確認，其表達意思是指台灣目前已獲贈的疫苗數量（正確數量為250萬劑），美國目前沒有增加後續援贈的計畫。

    外交部發言人歐江安指出，美方將捐贈台灣400萬劑疫苗的說法，經向美方查證後，目前並無此訊息。我方感謝美國會議員的支持與協助，但有關疫苗捐贈事，白宮並未有進一步訊息。歐江安並再次感謝3位參議員積極協助台灣爭取疫苗並不辭辛勞親自來台宣布；達克沃絲參議員在專訪中敘述訪台的經過與感受，其力挺台灣的堅定友誼令人動容。

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