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    首頁　>　臺北市

    詐騙得手食髓知味 21歲車手折返取款被逮

    警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/08/12 08:59

    〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲林姓婦人11日遭「假檢警」詐騙，將30萬現金及各類金飾、鑽石，悉數交給扮演假書記官的21歲呂男；但詐欺集團食髓知味，馬上再指示呂男再次向林婦取款，結果被埋伏的北市警中山分局逮獲，今日依法送辦並追查幕後集團中。

    林婦11日上午11時許，接獲詐騙集團電話，聲稱她的帳戶涉及洗錢和販毒案，必需將財產交由檢警監管。林婦被驚嚇到，將30萬現金，各類金飾29枚以及鑽石等物，依指示到指定地點交予現場待命的「書記官」。

    林姓婦人依約前往龍江路，果然有呂男出面取款，對方得手後迅速轉身進入巷內，忐忑不安的林婦也只有眼睜睜見對方離去。

    林婦返家後覺得不對勁告知里長情況，里長才發現林婦遭到詐騙，馬上向轄管中山分局報案，並聽從警方指示等候看看詐騙集團是否會再來電詐欺，同時警方調閱街頭監視畫面追查。

    果然，詐騙集團自呂男處得知順利得手後，隨即想再一次榨乾林婦，又打電話向林婦恐嚇，並要求呂男再到原地點取款，結果被埋伏的警方當場逮捕。

    警方調查，原本是業務員的呂男，平時與女友住在板橋，因想兼差打零工，所以和詐欺集團勾搭。當日他從板橋搭高鐵至桃園，在桃園站向對方領取手機後前往台北車站，再轉搭小黃前往龍江路面交，當時交給他的男子則一路尾隨。

    呂男說，但當他抵達北車交付款項準備離開時，卻又接到「再回去取款」的電話，他再次折返後結果被埋伏警方逮捕。警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

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