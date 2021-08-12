青少年無照駕駛遽增 北市警暑假期間加強執法

青少年無照駕駛行駛公車專用道。（記者劉慶侯翻攝）

2021/08/12 08:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局調查今年1至7月機車族交通違規狀況，驚見未滿18歲無照駕駛者高達2078件，再鑑於於近日北市接連發生兩起青少年交通事故，造成1人命危、1人死亡事故，為遏止青少年無照駕駛情形，即日起將加強查察取締。

警方表示，一名15歲少年在6月19日無照騎乘機車，在士林區發生交通事故，造成頭部重創命危；另外一名17歲無照駕駛青少年，6月23日在北投區騎機車與其他車輛碰撞，造成該名少年騎士重傷，經送醫後仍宣告不治。

台北市警局表示，警方統計今年1至7月取締未滿18歲無照駕駛者計2078件，由於目前因適逢疫情警戒降級及暑假期間，青少年集體出遊機會增加，近期無照駕駛狀況勢必激增，引起警方注意。

此外，警方分析青少年交通違規情況，大部分青少年有闖紅燈、行駛公車專用道等違規行為，顯見青少年無照駕駛行為除不熟悉交通安全規則外，亦缺乏安全防禦駕駛觀念，因而常造成嚴重交通事故及傷亡。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第21條規定，未滿18歲無照駕駛處以6000元至1萬2000元罰鍰且當場禁止其行駛，並同時施以當事人及其法定代理人或監護人道路交通安全講習。

青少年無照駕駛闖紅燈。（記者劉慶侯翻攝）

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