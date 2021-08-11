「疫苗數位證明簽發平台」4大優點曝光 出國還可掃QR Code

衛福部次長石崇良說，「疫苗數位證明簽發平台」最重要的一點是平台具有「電子簽章」功能。（資料照，中央流行疫情指揮中心提供）

2021/08/11 21:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多民眾已接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，衛福部月底將推「疫苗數位證明簽發平台」，可線上下載接種和篩檢證明。

對於外界質疑為何不用健保App「健保快易通」擴充功能即可？衛福部次長石崇良解釋，最重要的一點是平台具有「電子簽章」功能，由國家確保疫苗接種、檢驗結果的正確性，而健保App內的資料是醫院自行上傳，沒有經過電子簽章，像是出國查驗3天內檢驗陰性報告時是不能用的，「健保就醫紀錄是一回事，疫苗接種官方證明是另一回事」。

石崇良解釋，證明簽發和載具不同，法律責任也不同，「疫苗數位證明簽發平台」具電子簽章，未來可應跨國認證的需求，而健保App內的所有資料，都沒有經電子簽章或電子病歷的簽章，只有供病人自己查閲。

石崇良補充，健保App只有視覺判斷的功能，規劃中的系統將採用歐盟的方式，除了視覺，掃QR Code提供機器自動判斷，這樣才能應付機場丶車站等人流多時的情況，在App裡翻找接種證明時，不是所有人都願意把就醫資訊隨便秀出來。

衛福部長陳時中今天也在疫情記者會上說，國外對於疫苗接種證明如何應用有不同做法，下週一會請專家針對防疫、醫療、法律相關問題討論，讓證明更合乎需求。

石崇良補充，平台有四項優點，第一是資料（庫）整合，資料格式欄位符合國際標準；第二是具電子簽章，政府保證，未來可供跨國認證；第三是可供下載電子載具多元運用；第四是單一窗口申請，免進醫院。

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