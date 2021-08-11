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    首頁　>　臺北市

    中央開放施打高端 蔡炳坤：接受度要看實際接種數

    台北市副市長蔡炳坤說，究竟國人對高端疫苗的接受度如何，要看預約接種量。（台北市政府提供）

    台北市副市長蔡炳坤說，究竟國人對高端疫苗的接受度如何，要看預約接種量。（台北市政府提供）

    2021/08/11 19:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，第6波疫苗接種可施打高端疫苗，台北市副市長蔡炳坤今天說，民眾單選高端人數有18.2萬人，其他都是複選，國人對高端的接受度，需要看接下來高端多少人預約、實際接種數，才能看出國人的自由選擇，而北市府則尊重市民選擇。

    蔡炳坤今天在防疫記者會說，台北市疫苗人口涵蓋率第一劑為49％，第二劑為4％，接下來台北民眾會有很高的期待，下半年不只有第一劑需求，也有數百萬人將陸續該打第二劑，目前每個人能夠自由選擇疫苗種類，可上網預約登記，也可單選高端疫苗，究竟國人對高端的接受度如何，要看預約接種量，期待下半年疫苗數量能夠因應市民需要。

    針對帛琉釋出2000劑疫苗給遊客，台北市長柯文哲說，「帛琉喔，為了打疫苗還要花飛機票？但如果是順便旅遊也還可以。」

    媒體詢問，花博接種站過去拉12條動線，今天卻未比照辦理，現場亂成一團。蔡炳坤指出，花博爭豔館今天是仁愛醫院提供接種，從下午2點開始，由於是莫德納疫苗，不少人提早到現場，較多人排隊，今天只接種731人，只開兩條動線，下午兩點是開始接種後，由於空間大，很快就消化掉人流，明天還有一天還會施打，仍希望民眾時間到再前往。

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