國台辦嗆謀獨挑釁「注定失敗」 陸委會：我方不予接受

陸委會表示，國台辦發表對台矮化負面言論且不尊重台灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。（資料照）

2021/08/11 19:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統近日接受日本媒體《文藝春秋》月刊專訪指出，日本、美國等國家討論台灣海峽並表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。中國國台辦發今天嗆聲，「民進黨當局」妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是「打錯算盤，注定失敗」；對此，陸委會表示，國台辦發表對台矮化負面言論且不尊重台灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。

馬曉光今天應詢聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是任何人任何勢力都無法改變的事實。正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是打錯算盤，注定失敗。

陸委會反批，蔡總統針對近期國際社會關注台海情勢的談話，主要呼籲中共當局對台在政治、軍事活動等決策必須更加慎重。因為北京強勢作為破壞的不僅是兩岸關係，更影響印太區域的和平穩定，這是台灣一貫的立場。國台辦發表對台矮化負面言論且不尊重台灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。我方致力維護兩岸現狀，堅定捍衛國家主權及民主自由，持續深化與民主自由夥伴友好關係的主張與作法更不會改變。

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