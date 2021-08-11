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    首頁　>　臺北市

    加零28天才能算過關？ 柯文哲：相當困難

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    2021/08/11 19:12

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市昨終於+0，但今天又新增4例本土確診，針對是否有可能28天加零，台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，疫苗打兩劑、讓整個疫情流感化，恐怕是不得已的選擇，要幻想+0相當困難。

    柯文哲指出，過去兩週每天不明感染源案例約0至2個，平均大概1個多，社區中仍有潛藏感染源，昨天+0就是高興一天，完全清零要28天，才能確保清零，事實上首都生活圈，如果台北+0、新北沒有，台北也不用高興，反過來也一樣，否則仍會傳染回去，台灣因高鐵，已是一日生活圈了，因交通方便，要真正全島+0，28天才能算真的過關。

    柯文哲說明，目前台灣到現在為止，入境在防疫旅館攔下來的，Delta病毒大概有50例，這代表哪天不小心就會突破，有誰敢保證台灣沒有偷渡？上次偷渡10個有6個確診，表示在世界交通頻繁狀態下，不小心就會被突破。

    柯文哲認為，疫苗打兩劑、讓整個疫情流感化，恐怕是最安全的戰略、不得已的選擇，新加坡目前已這樣做、不統計確診案例。

    至於是否可能28天清零，柯文哲表示，常在講雖然台灣不錯，但敢不敢說比新加坡、日本東京厲害？「我是不敢這麼囂張，常看歐美國家、新加坡、東京的戰略，其實是參考，要幻想加零，我認為相當困難。」

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